Robert Renan surge no BID e já pode atuar pelo Vasco

Primeiro reforço confirmado para a defesa, o zagueiro Robert Renan já pode estrear pelo Vasco. Isso porque o jogador de 21 anos, contratado por empréstimo junto ao Zenit (RUS), teve o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (26/8).

Dessa forma, o jogador tem condições de defender o Cruz-Maltino em jogos da Copa do Brasil. Segundo as regras da CBF, o limite para inscrição para a fase de quartas de final vai até as 19h (de Brasília) desta terça, véspera do confronto contra o Botafogo. Isso significa que, mesmo que não esteja apto fisicamente a atuar já nesta quarta (27/8), ele pode atuar no jogo da volta, no dia 11 de setembro, no Nilton Santos.

Robert Renan, aliás, será apresentado ainda nesta terça pelo Vasco. Outro que o acompanhará é o atacante Andrés Gómez, ex-Rennes. Este, porém, já até estreou pelo Cruz-Maltino. Foi na derrota por 3 a 2 para o Corinthians, no último domingo (24/8), em São Januário. Ele entrou na etapa final e contribuiu com a assistência para o gol de Rayan.

Já Matheus França, anunciado nesta terça, ainda não tem o nome no BID. No entanto, a expectativa é que isso ocorra a tempo de ser opção para os jogos da Copa do Brasil. Lembrando que caso não consiga a inscrição até às 19h desta terça, ele não poderá atuar no jogo da volta.

