Bahia anuncia a contratação do atacante Mateo Sanabria

O Bahia anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Mateo Sanabria, de 21 anos. O jogador custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) e estava no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ele firmou contrato o Tricolor até dezembro de 2030.

Sanabria está em Salvador e aguarda o seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para figurar entre os relacionados para enfrentar o Fluminense, nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, a chance foi levantada pelo técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Santos por 2 a 0, no último domingo.

“Até agora não temos o jogador registrado. Ele está aqui, mas ainda não tem possibilidade de jogo. Talvez amanhã (segunda-feira) ele possa estar regularizado, aí são dois dias para explicar tudo, usar vídeos e tudo mais. Se ele estiver bem, podemos tentar usar neste jogo de quinta-feira”, declarou o treinador.

Inicialmente, o Bahia tentou a contratação do atacante por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. O Al Ain, por sua vez, rejeitou a proposta do Tricolor. Dessa maneira, após nova oferta, as negociações avançaram.

Reforço do Bahia tem características iguais às de Pulga

Sanabria tem as característica semelhante à de Erick Pulga, um dos protagonistas da equipe na atual temporada. Assim, o argentino atua como ponta-esquerda e, por isso, esteve entre as prioridades da diretoria para esta janela de transferências.

O jogador começou a carreira no Lanús e passou por empréstimo junto ao Central Córdoba, ambos da Argentina. Em agosto de 2024, foi negociado com o Al Ain e titular em 14 dos 33 jogos da equipe dos Emirados Árabes.

Neste período, anotou seis gols e deu duas assistências. Aliás, Sanabria também teve média de entre um e dois dribles certos por partida tanto na liga nacional quanto na copa continental.

