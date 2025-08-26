Matheus França é inscrito e pode defender o Vasco

O dia é de boas notícias em São Januário. Afinal, nesta terça-feira (26/8), o Vasco registrou na CBF o meia-atacante Matheus França, o que significa que o jogador já pode atuar pelo Cruz-Maltino nesta quarta-feira (27/8) na Copa do Brasil, em duelo contra o Botafogo. O nome do jovem, contratado por empréstimo junto ao Crystal Palace (ING), surgiu nesta tarde no Boletim Informativo Diário da entidade máxima do futebol brasileiro, o que o já coloca em condições de jogo.

Esta terça, aliás, representava a data limite para inscrever jogadores nas quartas de final da Copa do Brasil. Caso não conseguisse até às 19h (de Brasília), França não poderia atuar na volta, no dia 11 de setembro. Robert Renan também conseguiu sua inscrição nesta terça.

Mais cedo nesta terça, o Vasco apresentou dois dos reforços contratados para o restante da temporada. O próprio zagueiro Robert Renan, ex-Zenit (RUS), e o ponta Andrés Gómez, ex-Rennes (FRA). Assim, o elenco cruz-maltino segue ganhando forma para as competições em que segue vivo em 2025.

Além deles, quem também já chegou foi Thiago Mendes. O volante já realizou seis partidas com a Cruz de Malta. Outro que estreou foi Gómez, em derrota por 3 a 2 contra o Corinthians. Já Robert Renan e Matheus França esperam para iniciarem a caminhada pelo Vasco. A tendência é que estejam à disposição para os jogos contra Botafogo – este, pela Copa do Brasil -, e Sport, pelo Brasileirão. Enquanto o primeiro jogo já é nesta quarta, o segundo é no domingo (31/8).

