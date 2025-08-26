Isak pressiona para deixar o Newcastle, que exige mais de R$ 1 bilhão pela venda

Isak não foi relacionado para o jogo contra o Liverpool, pela segunda rodada da Premier League - (crédito: Foto: George Wood/Getty Images)

Alexander Isak deixou claro que não pretende continuar no Newcastle. O atacante sueco recebeu em casa, na última segunda-feira (25), dirigentes ligados ao Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF), controlador do clube inglês, e manteve a posição: quer trocar de time ainda nesta janela.

De acordo com o ‘Telegraph’, que revelou o encontro, o empresário Jamie Reuben, co-proprietário do Newcastle, também participou da reunião. Apesar da pressão, a diretoria fixou um preço altíssimo para liberar o jogador: 170 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 1 bilhão. Em contrapartida, ofereceu-lhe um novo contrato com aumento de salário, mas sem sucesso.

Além disso, Isak manifestou desejo de defender o Liverpool. Só que a primeira oferta feita pelo clube rival ficou longe da pedida: 110 milhões de libras (R$ 804 milhões).

Enquanto isso, Isak não foi relacionado para o jogo contra o Liverpool, disputado na última segunda-feira no St. James’ Park, pela segunda rodada da Premier League. O Newcastle perdeu por 3 a 2 e deve seguir sem o atacante também no próximo compromisso, contra o Leeds.

A palavra final sobre a novela está nas mãos de Yasir Al-Rumayyan, presidente do Newcastle e governador do PIF. O contrato de Isak vai até junho de 2028, o que fortalece a posição do clube nas negociações.

