Globo oficializa acordo com NFL e dividirá transmissões com GE TV; veja pacote

A Globo oficializou nesta terça-feira (26) o acordo inédito e histórico com a NFL para assegurar os direitos de transmissão de jogos da liga em formato multiplataforma. Ou seja, com exibições previstas tanto para TV aberta quanto no canal digital GE TV, no Youtube. O contrato, avaliado como um movimento estratégico do Grupo, mexeu com os bastidores da mídia esportiva.

Nas redes sociais, a emissora destacou o novo acordo como parte central do lançamento de sua plataforma digital — que estreia em 4 de setembro. O canal ainda garantiu direitos de exibição do Super Bowl 2026, em fevereiro, e da segunda edição de uma partida oficial da Liga no Brasil.

O confronto Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers está marcado para 05 de setembro, novamente na Neo Química Arena, em São Paulo.

“O acordo prevê a transmissão ao vivo de um pacote completo de jogos, a maioria deles de forma exclusiva, entre os meses de agosto e fevereiro. ?Assim, estão incluídas as partidas da pré-temporada, jogos da temporada regular, além de seis dos playoffs e do Super Bowl LX — um dos maiores eventos esportivos do planeta e que será realizado em 8 de fevereiro de 2026”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ge (@ge.globo)

GE TV em campo para competir com CazéTV

A criação do projeto digital representa a investida direta do Grupo Globo no universo do streaming esportivo gratuito. Numa evidente intenção de disputar espaço com a consolidada CazéTV — referência no meio.

Com estreia agendada para o dia 04 de setembro, o projeto já nasce robusto. Isso porque a emissora já havia confirmado transmissões dos principais torneios do calendário nacional em sua grade. Ou seja, ainda contará com partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Jorge Iggor comandará a primeira transmissão do projeto e será a voz principal de Brasil x Chile, no Maracanã, às 21h30 do próximo dia 04, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Time convocado

O Grupo Globo trabalhou com dois objetivos de base: nomes conhecidos e um time independente do já consagrado na TV. Por isso, apostou alto em nomes como Jorge Iggor, Bruno Formiga, Mariana Spinelli e Luana Maluf nesta janela.

Exceção à regra número dois mencionada acima, o apresentador Fred Bruno surge ”com a braçadeira” e também integrará o time digital. André Balada, Sofia Miranda e Jordana Araújo fecham o timaço.

Novo contrato enfraquece a ESPN

Com o novo acordo, a Globo retirou da ESPN a exclusividade sobre partidas da liga. A emissora paulista seguirá com os direitos do Monday Night Football e outros confrontos semanais, em parceria com a Disney+. Por outro lado, a o canal carioca ficou com dois jogos aos domingos, o Sunday Night Football e o Super Bowl.

Segundo apuração do jornalista Marcelo Rizzo, do Estadão, a Globo começou a negociar cotas de patrocínio para viabilizar o projeto. Com valores que variam entre R$ 15 milhões e R$ 40 milhões, a movimentação representa uma ameaça direta ao bolo publicitário que sustenta transmissões digitais independentes.