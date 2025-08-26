Benfica x Fenerbahçe: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica ou Fenerbahçe vão definir mais um classificado para a fase de liga da Champions. Nesta quarta-feira (27), os portugueses recebem os turcos no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de volta dos playoffs. No primeiro duelo, os times ficaram no empate sem gols e quem vencer garante a classificação. Em caso de empate, o jogo irá para a prorrogação e, persistindo igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Como chega o Benfica

Os portugueses chegam embalados após o empate no jogo de ida, fora de casa, e poderão contar com o apoio de seus torcedores no Estádio da Luz para conquistar uma vitória simples e garantir a vaga na fase de liga da Champions. Além disso, o Benfica vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Tondela, pela terceira rodada do Campeonato Português.

Contudo, o técnico Bruno Lage enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Bruma, Manu Silva e Alexander Bah, lesionados, além de Florentino, suspenso, estão fora da partida em Lisboa.

Como chega o Fenerbahçe

Por outro lado, o Fenerbahçe não conseguiu uma vantagem no jogo da ida, sob seus domínios, e agora precisa vencer o Benfica em Portugal para ir à fase de liga da Champions. Dessa maneira, o clube tem uma carta na manga: José Mourinho. O técnico português conhece bem o Estádio da Luz e tem um grande desempenho em sua terra natal.

Além disso, o Fenerbahçe também vem de uma vitória no Campeonato Turco e bateu o Kocaelispor por 3 a 1, pela terceira rodada da liga nacional.

Por fim, José Mourinho também enfrenta problemas no elenco. Cenk Tosun, Rodrigo Becão e Mert Hakan Yandas, lesionados, desfalcam o time nesta quarta-feira. A boa notícia, no entanto, é o retorno do zagueiro Jayden Oosterwolde, que cumpriu suspensão na última partida.

BENFICA X FENERBAHÇE

Playoffs da Champions – jogo da volta

Data-Hora: quarta-feira, 26/08/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR).

BENFICA: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Akturkoglu, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

FENERBAHÇE: Egribayat, Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski; En Nesyri, Duran. Técnico: José Mourinho.

Árbitro: Jan Seidel.

VAR: Alen Borosak.

