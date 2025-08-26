Riquelme se despede de Isaque, vendido pelo Fluminense

Em postagem nesta terça-feira (26/8), o atacante Riquelme Felipe utilizou as redes sociais para se despedir do companheiro de Fluminense, Isaque, que está de malas prontas para defender o Shakhtar Donetsk (UCR). Amigos de longa data, ambos começaram a caminhada juntos na base do Flu, em Xerém. Eles, aliás, são consideradas joias do Tricolor das Laranjeiras.

“É, meu irmão, chegou sua hora de brilhar, realizar mais um sonho que tanto falávamos, vou sentir muito sua falta. Eram 8 anos juntos dentro e fora dos gramados. Te amo. Logo mais estamos juntos de novo. Voa, meu garoto!”, diz a postagem de Riquelme.

Isaque, afinal, está de saída para o futebol da Ucrânia por cerca de 12 milhões de euros (perto dos R$ 76 milhões no câmbio atual), sendo dois (R$ 12,6 mi) por possíveis metas. Na postagem, Riquelme dá a entender que também tem o sonho de atuar na Europa.

A dupla da “Esquadrilha 07” conquistou a dobradinha em 2024. Eles foram campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17. Não à toa, recentemente ganharam oportunidades na Seleção sub-20 e podem surgir na lista de Ramon Menezes para o Mundial da categoria, entre setembro e outubro deste ano, no Chile.

Isaque, hoje aos 18 anos, tem 11 jogos como profissional, mas viu a concorrência aumentar dentro do elenco. Riquelme, que tem a mesma idade, atuou por 18 vezes em 2025, ainda sem participar de gols.

