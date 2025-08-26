Vasco acerta empréstimo de Sforza ao Juventude

Sem espaço no elenco do Vasco, o volante Juan Sforza está de saída para outro time da Série A. Trata-se do Juventude, 18º colocado do Brasileirão. O argentino viajará a Caxias do Sul para finalizar a negociação por empréstimo.

Segundo a “Itatiaia”, em publicação nesta terça-feira (26/8), os clubes já trocam documentos para fechar a transação. O empréstimo de Sforza será, assim, até o fim de 2025. No entanto, há uma cláusula no contrato que o impede de atuar contra o Vasco em partida do segundo turno, prevista para o começo de dezembro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Sforza chegou proveniente do Newell’s Old Boys (ARG) – time que o revelou -, em fevereiro de 2024. O Cruz-Maltino, aliás, pagou cerca de R$ 24 milhões ao time argentino por seus serviços, sendo uma das contratações mais caras da história do clube.

Sforza, porém, nunca se firmou no Vasco. O canhoto até participou de 39 jogos em sua primeira temporada, sendo titular em apenas 16 ocasiões (41%). Ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Já em 2025, perdeu ainda mais espaço, sendo pouco utilizado por Fábio Carille e menos ainda por Fernando Diniz. Assim, jogou somente cinco partidas, sendo titular apenas uma vez. Sua última partida, aliás, já completou três meses. Foi em derrota pro 2 a 1 para o Fluminense, pela décima rodada do Brasileirão, atuando por cinco minutos.

