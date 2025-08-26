InícioEsportes
Wolves vence o West Ham em jogo com duas viradas pela Copa da Liga Inglesa

Jogadores do Wolverhampton comemoram um dos gols marcados por Rodrigo Gomes - (crédito: Foto: Divulgação)
No duelo entre dois clubes da Premier League na 2ª fase da Copa da Liga Inglesa, o Wolves venceu o West Ham por 3 a 2, em jogo eletrizante com duas viradas no Molineux Stadium, em Wolverhampton, nesta terça-feira (26). O atacante português Rodrigo Gomes abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, mas Tomás Soucek e Lucas Paquetá, convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira, viraram para os Hammers. Porém, a estrela de Larsen brilhou e o atacante marcou duas vezes em um intervalo de dois minutos para confirmar a vitória.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, conquistou o primeiro resultado positivo em 2025/26 e avançou de fase na Copa da Liga Inglesa. Além disso, o treinador viu a pressão em seu trabalho diminuir após duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Premier League.

Por outro lado, o West Ham, que deixou a classificação escapar, vive um péssimo momento e o técnico Graham Potter está pressionado no cargo. Ao lado do Wolves, os Hammers são os únicos times que ainda não somaram pontos na Premier League. Além disso, a equipe sofreu oito gols nesses dois primeiros compromissos e marcou um único gol, na derrota por 5 a 1 para o Chelsea.

    26/08/2025
    x