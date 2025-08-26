Gabriel Bahia aparece no BID e pode estrear pelo Botafogo contra o Vasco

Gabriel Bahia está regularizado e pode estrear pelo Botafogo já nesta quarta-feira (27), quando o Alvinegro encara o Vasco, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. O clube acertou a contratação do zagueiro junto ao Volta Redonda e tinha pressa para ter o novo reforço, para uma posição considerada carente no elenco.

O defensor assinou com o Botafogo por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2026. Há uma cláusula de obrigação de compra no valor de 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões na atual cotação), caso metas estipuladas em contrato sejam atingidas.

O Botafogo tentou a contratação de Dantas (Novorizontino), Alix Vinícius (Atlético-GO) e Gustavo Medina (Ferroviária), mas os respectivos clubes negaram as ofertas. Abner, do Juventude, também esteve na mira. Na ocasião, Jair era o único jogador da posição pelo lado direito. Em seguida, o defensor foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Alvinegro contratou Kaio Pantaleão. No entanto, o jogador se lesionou no início de agosto.

Reforço do Botafogo é suspeito de manipulação de resultados

Bahia é suspeito de ter tomado cartões para beneficiar apostadores em duas partidas da Série B deste ano, de acordo com o “ge”. Dessa forma, existem advertências ao defensor, que geraram alerta de manipulação em casas de apostas. Essas empresas, então, reportaram o caso ao Governo Federal e à CBF na semana passada.

A mais recente ocorreu há uma semana, quando ele recebeu dois cartões amarelos e foi expulso contra o CRB, na segunda-feira (18), em Volta Redonda, pela 22ª rodada da Série B.

Assim, o árbitro Lucas Casagrande descreveu os dois cartões na súmula da seguinte maneira: “faltas táticas para impedir um ataque promissor”. Além disso, deixou claro que após a expulsão, o zagueiro “saiu de campo normalmente”.

Outra situação incomum

Antes disso, ele teve uma advertência no jogo do Voltaço contra o Athletico-PR, no dia 19 de julho, pela 17ª rodada, que também é passível de investigação. Na súmula, o juiz Fabiano Monteiro dos Santos colocou o lance como uma “entrada contra um adversário de maneira temerária”.

As duas situações chamaram a atenção. Isso porque houve um volume fora do convencional para que houvesse uma expulsão no jogo contra o CRB. Nesse sentido, as operadoras citaram que muitos dos apostadores foram identificados como sendo da cidade de Volta Redonda.

Algo semelhante ocorreu no confronto com o Furacão. Uma delas aponta que as apostas do tipo chegaram a 5% do total, quando o esperado era apenas menos de 1%. Por fim, como determina a legislação, todas elas acionaram a SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), do Ministério da Fazenda, o órgão que regulamenta o setor.

