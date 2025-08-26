Vagner Mancini recusa o Vitória e segue comandando líder da Série B

A diretoria do Vitória não perdeu tempo e demitiu o técnico Fábio Carille após a goleada humilhante sofrida para o Flamengo, no Maracanã, por 8 a 0. Em seguida, o Rubro-Negro fez uma proposta a Vagner Mancini, atualmente no Goiás, mas o treinador recusou prontamente e decidiu permanecer no Verdão, mesmo na Série B.

Mancini agradeceu o convite e falou sobre o assunto em entrevista coletiva. Ao lado do diretor de futebol, Lucas Andrino, e do presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, ele deixou claro que não pretende trocar de time atualmente. O Goiás lidera a Série B e luta para retornar à elite nacional, algo que não acontece há duas temporadas.

“Esse convite veio pela ligação que tenho com o Vitória. Há uma identificação, mas minha resposta se baseou no que acontece hoje no Goiás. Quando chega uma proposta da Série A, a gente tem que parar e pensar, mas em nenhum momento tive dúvida. Passei para frente. Aqui temos uma grande possibilidade de acesso e estamos pavimentando o caminho para isso”, disse Vagner Mancini.

Mancini vive sua segunda passagem pelo Goiás e assumiu a missão de colocar o Esmeraldino de volta à primeira divisão. Até aqui, vem cumprindo o objetivo, já que lidera a Série B com 44 pontos e conta em seu vínculo com uma cláusula de renovação automática.

Enquanto isso, o Vitória segue sem comandante e terá Rodrigo Chagas, atual técnico do sub-20, à beira do campo. O Leão enfrenta o Atlético-MG no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada da Série A.

