Palmeiras se reapresenta de olho em clássico com a volta de volante

O Palmeiras voltou aos treinos nesta terça-feira (26) após vencer o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque, na última segunda. Assim, iniciou a preparação para enfrentar o Corinthians, fora de casa, no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

O Alviverde terá um reforço para o duelo contra o rival. Afinal, o volante Aníbal Moreno cumpriu suspensão automática e volta a ficar disponível para Abel Ferreira. O jogador participou do treino junto com os reservas e os não relacionados contra o Leão. Já os titulares ficaram na parte interna da Academia para uma atividade regenerativa.

Os únicos desfalques para o confronto contra o Timão devem ser Paulinho e Raphael Veiga, que seguem em tratamento de suas respectivas lesões. O Palmeiras não tem jogadores suspensos para o clássico.

Agora, o Palmeiras soma 42 pontos e segue a quatro do líder Flamengo, que goleou o Vitória por 8 a 0, no Maracanã. No entanto, o Verdão tem um jogo a menos.

O Verdão volta a treinar nesta quarta-feira, com a presença de todos os atletas, para seguir preparação para o duelo contra o Timão. O jogo está marcado para este domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

