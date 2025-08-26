Brasileiro garante Pafos FC pela 1ª vez na fase principal da Liga dos Campeões

O Pafos FC fez história na Liga dos Campeões. Afinal, nesta terça-feira, 26/8, jogando no Alphamega Stadium, em Limassol, empatou em 1 a 1 com o Estrela Vermelha. Assim, se classificou para a fase de ligas da competição mais importante entre clubes do futebol europeu. A vaga veio foi dramática. O time havia vencido na ida por 2 a 1 e jogava pelo empate em casa. Porém, perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, com os sérvios marcando com Ivani? aso 14da etapa final. Mas o brasileiro Jajá fez um golaço que definiu o 1 a 1 e garantiu a vaga na fase principal da Champions.
Agora, o Pafos aguarda o sorteio dos jogos da fase de liga da Champions, que ocorrerá nesta quinta-feira. Serão 36 equipes que jogam em um grupo único. Cada time disputa oito partidas (modelo suíço), com os oito primeiros avançando diretamente, os times entre o 9º e o 24º lugares jogando um mata-mata, e do 25º ao 36º sendo eliminados. Essa fórmula começou na temporada passada, substituindo a antiga fase de grupos.
O equilíbrio marca o primeiro tempo
Apesar de o time cipriota ser da cidade de Pafos, este jogo foi em Limassol (a 67 km), pois o estádio local não está liberado para jogos da Champions por conta da baixa capacidade (8.000 lugares). O Alphamega é um pouco maior (10.700 lugares) e está apto para jogos desta fase da Champions.
Os times deram poucos espaços até os 40 minutos, com o Estrela Vermelha levando algum perigo nas ligações diretas e o Pafos controlando o jogo. Tanto que, até os 40 minutos, o melhor lance foi um voleio de Anderson, para o Pafos — bonito, mas anulado pela arbitragem por falta do brasileiro.
Contudo, nos últimos cinco minutos, o Pafos teve três bons ataques: um com o português Correa e dois com o brasileiro Bruno Felipe. Em todas, o goleiro Matheus (ex-América-MG) fez boas defesas. Já o último ataque foi um chute do brasileiro Bruno Duarte, defendido com segurança por Michail.
Gols na etapa final e Pafos classificado
O Estrela Vermelha, precisando vencer, voltou com mais vontade para a etapa final. Já o Pafos passou a buscar mais os contra-ataques. Contudo, a pressão do time visitante deu resultado aos 14 minutos, em um chute de Ivani? que bateu na zaga e matou o goleiro Michail.
Jogo para prorrogação? Não. Porém, aos 44 minutos, Jajá, que havia entrado na etapa final, fez um gol incrível. Após falta levantada na área por Pepê, o atacante pegou de primeira, encobrindo o goleiro brasileiro Matheus. A festa começou para os cipriotas — e sem hora para terminar.
Pafos FC 1×1 Estrela Vermelha
Playoffs da Champions – Volta
Data: 26/8/2025
Local: Estádio Alphamega, Limassol (CHP)
Gols: Ivanic, 14’/2ºT (1-0); Jajá, 44’/2ºT (1-1)
PAFOS FC: Michail; João Correia, Goldar, Luckassen e Pileas (Langa, 16’/2ºT); Pepê, Sunjic, Orsic (Jajá, 16’/2ºT), Dragomir e Bruno Felipe (Pedro Henrique, 45’/2ºT); Anderson (Bassouamina, 23’/2ºT) . Técnico: Juan Carlos Carcedo
ESTRELA VERMELHA: Matheus; Seol, Veljkovic, Milosavjevic e Tiknizyan; Elsnik (Katai, 45’/2ºT) e Krunic; Babicka (Radonjic, 11’/2ºT), Bruno Duarte (Arnautovic, 11/2ºT) e Ivanic (Olayinka, 45’/2ºT); Ndiaye.Técnico: Vlad Milojevic
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Auxiliares: Stuart Burt Lee Betts (ING)
VAR: Jarred Gillett (AUT)
Cartões amarelos: Pepe, Bruno Felipe (PAF);Veljkovic, Krunic , Tiknizyan (EST)
Cartões vermelhos: –
