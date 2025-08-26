CBF detalha rodadas 23 a 27 do Brasileirão; confira as informações

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou nesta terça-feira (26/8) mais cinco rodadas do Brasileirão. Assim, através de ofício em seu site, a entidade máxima do futebol trouxe informações relativas às datas, horários, locais e transmissões das partidas em questão, válidas pelas rodadas 23 a 27.

O documento, ainda de acordo com a CBF, já apresenta mudança no calendário anunciada no último sábado (23/8). O principal objetivo foi antecipar o encerramento do Brasileirão, visando evitar conflitos de datas. Afinal, há grande chance de um brasileiro participar da Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.

A 23ª rodada terá início no dia 13 de setembro, com quatro jogos, sendo dois às 16h (de Brasília): Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre; e Fortaleza x Vitória, na Arena Castelão, em Fortaleza. Às 18h30, o Palmeiras encara o Internacional no Allianz Parque, em São Paulo, enquanto às 21h o Corinthians visita o Fluminense no Maracanã, no Rio.

Veja a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Brasileirão

23ª rodada (13 a 15/9)

13/09 – Grêmio x Mirassol – 16h

13/09 – Fortaleza x Vitória – 16h

13/09 – Palmeiras x Internacional – 18h30

13/09 – Fluminense x Corinthians – 21h

14/09 – Red Bull Bragantino x Sport – 11h

14/09 – Atlético-MG x Santos – 16h

14/09 – Juventude x Flamengo – 16h

14/09 – São Paulo x Botafogo – 17h30

14/09 – Vasco x Ceará – 20h30

15/09 – Bahia x Cruzeiro – 20h

24ª rodada (20 e 21/9)

20/09 – Vitória x Fluminense – 16h

20/09 – Botafogo x Atlético-MG – 18h30

20/09 – Ceará x Bahia – 18h30

20/09 – Palmeiras x Fortaleza – 21h

21/09 – Mirassol x Juventude – 16h

21/09 – Flamengo x Vasco – 17h30

21/09 – Inter x Grêmio – 17h30

21/09 – Sport x Corinthians – 17h30

21/09 – Santos x São Paulo – 20h30

21/09 – Cruzeiro x Red Bull Bragantino – 20h30

25ª rodada (27 a 29/9)

27/09 – Fortaleza x Sport – 16h

27/09 – Vasco x Cruzeiro – 18h30

27/09 – Juventude x Internacional – 18h30

27/09 – Atlético-MG x Mirassol – 21h

28/09 – Grêmio x Vitória – 11h

28/09 – Fluminense x Botafogo – 16h

28/09 – Bahia x Palmeiras – 16h

28/09 – Red Bull Bragantino x Santos – 18h30

28/09 – Corinthians x Flamengo – 20h30

29/09 – São Paulo x Ceará – 20h

26ª rodada (30/9 a 2/10)

30/09 – Atlético-MG x Juventude – 21h30

1º/10 – Palmeiras x Vasco – 19h

1º/10 – Mirassol x Red Bull Bragantino – 19h

1º/10 – Sport x Fluminense – 19h

1º/10 – Inter x Corinthians – 19h30

1º/10 – Botafogo x Bahia – 21h30

1º/10 – Santos x Grêmio – 21h30

2/10 – Vitória x Ceará – 19h

2/10 – Fortaleza x São Paulo – 19h30

2/10 – Flamengo x Cruzeiro – 20h30

27ª rodada (4 e 5/10)

04/10 – Fluminense x Atlético-MG – 18h30

04/10 – Red Bull Bragantino x Grêmio – 18h30

04/10 – Inter x Botafogo – 18h30

04/10 – Corinthians x Mirassol – 21h

05/10 – Vasco x Vitória – 16h

05/10 – São Paulo x Palmeiras – 16h

05/10 – Bahia x Flamengo – 18h30

05/10 – Juventude x Fortaleza – 18h30

05/10 – Cruzeiro x Sport – 20h30

05/10 – Ceará x Santos – 20h30

