Atacante convocado para a Seleção vive em mansão com suas iniciais em piscina

Novo atacante da Seleção vive em imóvel de luxo em Belo Horizonte

Novo atacante da Seleção vive em imóvel de luxo em Belo Horizonte - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)
Novo atacante da Seleção vive em imóvel de luxo em Belo Horizonte - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O destaque do atacante Kaio Jorge nesta temporada pelo Cruzeiro lhe rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. No caso, o único de sua posição que atua em território nacional: os outros sete jogam no futebol europeu. O seu bom momento se estende também a sua vida privada, já que reside em uma mansão em Belo Horizonte.

O imóvel de luxo conta com um carro de marca na garagem e uma piscina, que apesenta as iniciais do jogador ao fundo. Mesmo com sua condição financeira favorável, o atleta, de 23 anos, não tem o hábito de fazer postagens com o intuito de ostentar. Normalmente suas publicações são de registros quando está em campo.

Em contrapartida, em algumas situações, o novo atacante da Seleção exibe alguns dos privilégios a sua disposição na mansão em Belo Horizonte. Inclusive, Kaio Jorge demonstra ser uma pessoa simples. Durante o seu tempo livre, ele costuma estar com sua filha, Athena, de um ano, fruto do seu relacionamento com a influenciadora Bruna Gomes. Entretanto, o casal decidiu se separar ainda no primeiro semestre.

Reconhecimento do técnico da Seleção

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge é uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Aos 23 anos, o atacante chamado pela primeira vez para vestir a Amarelinha ganhou elogios de Carlo Ancelotti.

“A característica de um atacante é fazer gol primeiro. E ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, jogou também na Itália. Então, creio que ele, pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional”, frisou o comandante italiano.

Além de Kaio Jorge como centroavante, Ancelotti convocou também Matheus Cunha e Richarlison. João Pedro também pode atuar como ‘camisa 9’, mas também pode ajudar pelo lado do campo.

Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente, das Eliminatórias.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/08/2025 19:12
