Atacante convocado para a Seleção vive em mansão com suas iniciais em piscina

O destaque do atacante Kaio Jorge nesta temporada pelo Cruzeiro lhe rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. No caso, o único de sua posição que atua em território nacional: os outros sete jogam no futebol europeu. O seu bom momento se estende também a sua vida privada, já que reside em uma mansão em Belo Horizonte.

O imóvel de luxo conta com um carro de marca na garagem e uma piscina, que apesenta as iniciais do jogador ao fundo. Mesmo com sua condição financeira favorável, o atleta, de 23 anos, não tem o hábito de fazer postagens com o intuito de ostentar. Normalmente suas publicações são de registros quando está em campo.

Em contrapartida, em algumas situações, o novo atacante da Seleção exibe alguns dos privilégios a sua disposição na mansão em Belo Horizonte. Inclusive, Kaio Jorge demonstra ser uma pessoa simples. Durante o seu tempo livre, ele costuma estar com sua filha, Athena, de um ano, fruto do seu relacionamento com a influenciadora Bruna Gomes. Entretanto, o casal decidiu se separar ainda no primeiro semestre.

Reconhecimento do técnico da Seleção

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge é uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Aos 23 anos, o atacante chamado pela primeira vez para vestir a Amarelinha ganhou elogios de Carlo Ancelotti.

“A característica de um atacante é fazer gol primeiro. E ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, jogou também na Itália. Então, creio que ele, pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional”, frisou o comandante italiano.

Além de Kaio Jorge como centroavante, Ancelotti convocou também Matheus Cunha e Richarlison. João Pedro também pode atuar como ‘camisa 9’, mas também pode ajudar pelo lado do campo.

Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente, das Eliminatórias.

