Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário. Os donos da casa passam por um momento difícil. Os visitantes também têm suas instabilidades, porém, navegam em rios com menos águas turvas em relação ao rival. O reencontro será no dia 11/9, no Estádio Nilton Santos.

Onde assistir

Premiere (pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming) transmitem o clássico carioca.

Como chega o Vasco?

A vida do Vasco não está tranquila em 2025. Mesmo após uma super goleada por 6 a 0 contra o Santos, em pleno Morumbis, a equipe já voltou a gerar dúvidas em seu torcedor. Afinal, são duas derrotas com péssimas atuações contra Juventude (2 a 0) e Corinthians (3 a 2) – este, em São Januário – desde o jogo em questão.

Dessa forma, a equipe chega pressionada para encarar o clássico contra o rival carioca. Além disso, cercado de dúvidas e problemas. O lateral-direito Paulo Henrique, que se tornou um pilar do time do técnico Fernando Diniz, será relacionado, mas não há certeza acerca de sua titularidade. Paulo Ricardo, do sub-20, constará na relação, ainda que Puma seja o favorito a atuar no lugar de PH.

No meio, Tchê Tchê será desfalque. Ele deixou o campo contra o Corinthians com dores na posterior da coxa esquerda. Ainda não há confirmação do grau da lesão, mas o jogador não deve ficar na relação. Por fim, os reforços Robert Renan (zagueiro) e Matheus França (meia-atacante) não serão relacionados, ainda que estejam inscritos para as quartas de final da Copa do Brasil. Seus últimos jogos foram em maio, ao fim da temporada saudita e europeia, respectivamente.

Como chega o Botafogo?

O Botafogo, agora, vê a Copa do Brasil com a mesma importância de uma Copa Libertadores, torneio que já não disputa mais nesta temporada. Buscar a “Maldita” é obrigação para o Mais Tradicional depois da eliminação nas oitavas de final da competição sul-americana, na semana passada, para a LDU, em Quito. É, aliás, um título inédito que o Mais Tradicional não tem em seu museu.

Diante deste cenário, o técnico Davide Ancelotti vai com sua força máxima e com a espinha dorsal de um time titular. Ou seja, com a tropa toda. Mas há dúvidas no ar. Autor de dois gols, ao entrar no segundo tempo no 3 a 1 sobre o Juventude, no domingo, Chris Ramos pede passagem. Resta saber se ele jogará no lugar ou ao lado de Cabral.

Outra notícia alvissareira é a permanência de Savarino, que deu uma banana a turcos e asiáticos para permanecer no Mais Tradicional. Ídolo do clube alvinegro, o meia venezuelano, por conta da indefinição do futuro, era uma grande incógnita para o encontro contra o coirmão carioca, na Colina Histórica. Já entre as baixas do Fogão, um trio de peso: Bastos (zagueiro), Panteleão (zagueiro) e Cuiabano (lateral-esquerdo).

VASCO x BOTAFOGO

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 27/08/2025 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)

VASCO: Jardim; Puma (Paulo Henrique), Moura, Freitas e Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes), Rayan, Coutinho e Nuno; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Danilo, Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral (Ramos). Técnico: Davide Ancelotti

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

