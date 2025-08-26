Chelsea acelera negociação por Fermín López, do Barcelona

O Chelsea tem interesse em Fermín López, de 22 anos, e acompanha a situação do jogador do Barcelona há algum tempo. De acordo com informações divulgadas pelo ‘The Athletic’ nesta terça-feira (26), o clube inglês planeja fazer uma oferta pelo meio-campista e já entrou em contato com seu staff para avaliar a transferência para Stamford Bridge.

Além disso, segundo o ‘Mundo Deportivo’, o Chelsea deu ao jogador um prazo de 48 horas para decidir. Caso ele aceite sair do Barcelona, a proposta oficial será apresentada ao clube catalão.

Fermín agora analisa seu futuro. O jogador sempre demonstrou vontade de seguir no Barcelona, clube que considera sua casa, mas os últimos acontecimentos podem fazê-lo reconsiderar.

Isto porque o meia ficou decepcionado ao não entrar em campo na partida contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, Raphinha atuou em sua posição, se tornando um concorrente direto. Além disso, em um jogo que exigia reação do time, o técnico Flick sequer o colocou em campo, preferindo jogadores como Dani Olmo e Gavi.

No Chelsea, porém, Fermín teria um papel de destaque. Ele chegaria a Stamford Bridge como peça central da equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca, que já fez grandes investimentos neste verão. O clube londrino, atual campeão Mundial e da Liga Conferência, aposta no talento do espanhol, mas a decisão final está nas mãos do próprio jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.