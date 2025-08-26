??dolo e atacante do Fluminense confirma nascimento de filho

John Kennedy, atacante do Fluminense, é pai pela terceira vez, sendo o segundo filho com Viviane Barros - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram @vivibarrox)

John Kennedy, atacante do Fluminense, se tornou pai pela primeira vez. O autor o gol do título da Libertadores indicou o nascimento do seu filho, João Miguel, na última segunda-feira (25), exatamente quando ocorreu o parto em uma maternidade localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A criança é o segundo filho do relacionamento do jogador com Viviane Barros. A “Família Urso” como a torcida tricolor os carinhosamente apelidou celebrou a chegada do novo integrante.

“25.08.2025 seja Bem-Vindo João Miguel”, ressaltaram.

Valentina, de quase três anos, é a primeira filha do caso entre Viviane, de 21 anos, e o atacante do Fluminense, com 23. John Kennedy também é pai de outra criança, em um envolvimento anterior, quando completou 18 anos.

A atual companheira do ídolo do Tricolor foi essencial para o retorno do mesmo às Laranjeiras. Isso porque, ela o aconselhou e tentou convencê-lo, que o retorno ao Brasil seria a melhor decisão. A partir do momento que as tratativas tiveram início, Viviane se juntou aos torcedores do clube carioca no intuito de sacramentar a volta de John Kennedy. O casal recebeu muitas solicitações para que retornasse ao Fluminense, onde ele tem forte identificação. Até porque também é uma revelação de Xerém. Por sinal, esta não foi a primeira vez que a torcida pediu sua ajuda.

Experiência no exterior e retorno ao Fluminense

No começo do ano, John defendeu o Pachuca, do México, mas por um semestre, período suficiente para ampliar a família. A experiência também foi crucial para ajudá-lo a amadurecer, segundo ele mesmo. O relacionamento do atacante com Viviane foi repleto de idas e vindas, quando ele se destacou pelo Fluminense, no ano passado.

Tais problemas também atrapalharam que tivesse sequência na última temporada. Afinal, em algumas oportunidades ele foi afastado por atos de indisciplina. Em algumas delas, Kennedy, esteve presente em festas com alguns companheiros do Tricolor, comportamento que causou irritação em Viviane.

Por sinal, os dois chegaram a colocar um ponto final no namoro em maio de 2024. Apesar disso, depois eles decidiram se reconciliar e se casaram em dezembro do ano passado, quando passou a apresentar uma conduta mais responsável.

