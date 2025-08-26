Esposa de volante ex-Botafogo expõe separação após diversas traições

O meio-campista Bruno Silva, de 39 anos, ex-Botafogo passa por um momento de turbulência em sua carreira. Afinal, recentemente o jogador deixou a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro com o Rio Branco, do Espírito Santo. Na vida pessoal, o atleta também enfrenta adversidades, já que precisará superar um problema em seu relacionamento. Até porque a sua esposa, Andressa Marinho, fez uma postagem nas redes socias para comunicar a separação. Entre as motivações, ela cita diversos casos de traição nos oito anos em que estiveram juntos.

Assim, ela indicou que decidiu se divorciar após tomar conhecimento de que um caso específico de infidelidade, que considerou como o limite. Andressa relatou que optou por dar fim ao relacionamento depois de descobrir que o volante ex-Botafogo visitou uma casa de shows adulto em Campinas. Tal episódio ocorreu no último sábado após a eliminação do Rio Branco na Série D para a Inter de Limeira.

Bruno Silva e a biomédica começaram a se envolver em 2017 e a relação deu origem a dois filhos: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses. Em seu comunicado nas redes sociais também, Andressa denuncia o meio-campista ex-Botafogo de agredí-la durante a gestação da primeira criança.

Nota da antiga esposa do volante ex-Botafogo

“SEPARAÇÃO:

Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.

Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.

Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!

Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar.”



