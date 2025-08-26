Seleção Sub-20 é convocada para fase final de preparação do Mundial

Ramon Menezes convocou a Seleção Sub-20 para a fase final de preparação para a Copa do Mundo - (crédito: Foto: Jo Marconne / CBF)

A Seleção Brasileira Sub-20 está em fase final de preparação para a Copa do Mundo. Assim, o técnico Ramon Menezes divulgou nesta terça-feira (26) a lista de convocados para as atividades entre os dias 1º e 9, em Atibaia, São Paulo. Afinal, o objetivo do departamento de seleções é que o Brasil dispute dois jogos-treino no período, no CT do Bragantino.

O Palmeiras teve o maior número de jogadores convocados. Afinal, foram cinco. São eles: Gilberto, Arthur Gabriel, Rafael Coutinho, Luighi e Erick Belé. O Cruzeiro, por sua vez, teve quatro atletas selecionados. O Flamengo aparece logo depois, com três. Aliás, um deles é o zagueiro Iago, um dos heróis do título Mundial Sub-20 contra o Barcelona.

Vendido pelo Fluminense ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o atacante Isaque também integra a lista. Outro nome de destaque é o zagueiro Jair, ex-Botafogo, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O defensor, aliás, deixou o Alvinegro há pouco mais de um mês por aproximadamente R$ 78 milhões.

A Copa do Mundo Sub-20 será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro. O Brasil, aliás, é o segundo maior campeão, com cinco títulos. Contudo, a Seleção não disputa uma final desde 2015, quando perdeu para a Sérvia. Durante a preparação, realizou três amistosos em junho, no Cairo, capital do Egito, e depois mais dois em agosto, no Paraguai. Dessa forma, foram três vitórias e dois empates.

Convocação da Seleção Sub-20:

Goleiros

Otávio – Cruzeiro

Lucas Furtado – Flamengo

Pedro Cobra – Atlético

Defensores

Gilberto – Palmeiras

Igor Serrote – Al-Jazira

Leandrinho – Vasco

Arthur Gabriel – Palmeiras

Iago – Flamengo

João Souza – Flamengo

Jair Cunha – Nottingham Forest

Bruno Alves – Cruzeiro

Meio-campistas

João Cruz – Athletico-PR

Rayan Lucas – Sporting

Murilo Rhikman – Cruzeiro

Pedrinho – Zenit

Matheus Alves – CSKA

Isaque – Fluminense

Gabriel Moscardo – Braga

Rafael Coutinho – Palmeiras

Atacantes

Gustavo Prado – Internacional

Lucas Ferreira – Shakhtar

Erick Belé – Palmeiras

Luighi – Palmeiras

Luca Meirelles – Santos

Nathan Ribeiro – Botafogo

Kaique Kenji – Cruzeiro

