Com volta de Hulk e apoio da torcida, Atlético já tem provável escalação

O Atlético finalizou sua preparação para o clássico decisivo contra o Cruzeiro. O time, que treinou na tarde desta terça-feira (26), terá retornos muito importantes. Os jogadores Hulk, Cuello e Alonso, por exemplo, estão novamente à disposição do técnico. O zagueiro Lyanco, aliás, treinou em campo e pode ser a grande surpresa. A equipe, por fim, ainda recebeu o apoio da torcida na porta do CT.

A torcida do Galo, de fato, fez uma grande festa para apoiar o time. Os torcedores foram até a porta da Cidade do Galo para incentivar o elenco. O ato de apoio teve foguetes, sinalizadores e muitos cantos. Os jogadores, então, foram até os torcedores após o jantar e aplaudiram a bonita manifestação.

“Amanhã é guerra!”, canta a torcida do Atlético-MG para os jogadores em frente à Cidade do Galo. ???? @Falagalo13 | @JuanBritto_ pic.twitter.com/1FlNNo7Qcg — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) August 27, 2025

Para o jogo decisivo desta quarta-feira (27), o técnico Cuca conta com reforços de peso. O trio composto por Hulk, Cuello e Alonso retorna ao time após cumprir suspensão. A grande novidade, contudo, pode ser a presença do zagueiro Lyanco. Ele treinou no campo pela primeira vez desde que se machucou, no dia 14 de agosto.

Atlético segue com muitos desfalques

A lista de desfalques do time, no entanto, continua bastante grande. No total, seis jogadores seguem no departamento médico do clube. O meia Bernard e o lateral Saravia, por exemplo, são algumas das baixas mais importantes. Além disso, o recém-contratado zagueiro Ruan Tressoldi não pode jogar por questões de regulamento.

Com esse cenário, a provável escalação do Atlético está encaminhada. O time deve ser: Everson; Natanael, Vitor Hugo (ou Lyanco), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier (ou Rony); Cuello e Hulk. O atacante Dudu, que está livre de sua suspensão, enfim, também está à disposição do técnico Cuca.

