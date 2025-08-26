Arboleda e Wendell evoluem em recuperação no São Paulo

Depois de um dia de folga, o São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (26), depois da vitória contra o Atlético, no último domingo (24). O Tricolor começou os trabalhos com foco no duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado (30), que pode cravar a equipe na parte de cima da tabela.

Na atividade no CT da Barra Funda, o São Paulo teve boas notícias. O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Wendell, que se recuperam de lesão, realizaram exercícios de transição dentro de campo. Os jogadores foram acompanhados da equipe de preparação física do clube. A dupla evoluiu na recuperação e começa a mirar o retorno aos gramados.

Arboleda sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, no jogo de volta contra o Athletico, na Copa do Brasil. Já Wendell se recupera de uma contusão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida no jogo de ida contra o Furacão.

No treino desta terça, os jogadores que tiveram mais tempo em campo contra o Atlético realizaram trabalhos na parte interna do CT, com exercícios de mobilidade e força. Já os demais atletas foram a campo, para trabalhos físicos, de fundamentos técnicos, finalizações e velocidade, além de um confronto em campo reduzido.

