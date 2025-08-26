Palmeiras bate o Bragantino nos pênaltis e conquista o quarto título no Brasileirão Sub-20

No dia de seu aniversário, e sob o olhar de Abel Ferreira, o Palmeiras conquistou o título do Brasileirão Sub-20. Na noite desta terça-feira (26), o Verdão ficou no empate sem gols contra o Bragantino no Allianz Parque, mas venceu nas penalidades por 4 a 3.
Esse é o quarto título alviverde na competição, o segundo de forma consecutiva. Além do ano passado, o Verdão levantou o troféu em 2018 e 2022. Já o Massa Bruta fica com o vice-campeonato, em sua grande campanha, até aqui, nas categorias de base.
Visitantes começam para cima
A partida começou com o Bragantino conseguindo se impor mais no jogo e aparecendo mais no campo de ataque. Entretanto, os visitantes não conseguiram criar grandes oportunidades e a primeira metade de jogo não teve muita emoção.
Entretanto, a temperatura subiu na reta final da primeira etapa. Luighi recebeu passe na área e chutou na rede pelo lado de fora, na primeira chance do Palmeiras. Dois minutos depois, Filipinho fez bela jogada, deixou dois zagueiros no chão, mas chutou em cima de Aranha. Na sequência da jogada, o Verdão saiu em contra-ataque e Luighi arriscou de fora da área, tirando tinta do travessão.
Nos acréscimos, o Massa Bruta teve suas grandes oportunidades para marcar. Após cobrança de escanteio, a bola ficou de graça para Filipinho, que pegou errado na bola e não acertou o alvo. Depois, Alexandre Pena subiu mais alto e parou em grande defesa de Aranha. No rebote, Palacios cabeceou para fora.
Palmeiras perde pênalti e decisão vai para a marca da cal
O segundo tempo também começou mais morno. A primeira oportunidade veio sem querer. Davi Gomes tentou cruzar na área, ninguém completou e a bola foi na trave. O Palmeiras, que tentava se impor no ataque, teve a grande uma chance em cobrança de pênalti. Thalys foi derrubado por Palacios na área. O árbitro não marcou em campo, mas contou com o auxílio do VAR para anotar a penalidade. O próprio Thalys cobrou e mandou para fora.
O Verdão sentiu o golpe do pênalti desperdiçado, mas conseguiu aparecer mais no ataque. Depois de cruzamento na área, a bola ficou para Belé, que finalizou e a bola explodiu na marcação no meio do caminho. Depois, Coutinho e Thalys arriscaram da entrada da área e pararam em Gustavo. Sem gols, a decisão do título foi para os pênaltis.
Aranha brilha e Palmeiras fica com a taça
Vinicius Lago começou as cobranças marcando. Thalys, que errou durante o jogo, não desperdiçou. Chrystian e Coutinho balançaram as redes. Na terceira cobrança, João Lucas mandou para fora, mas Riquelme Fillipi acertou a trave e o placar seguiu empatado.
Na quarta cobrança, Aranha defendeu a cobrança de Davi Gomes, contando com a ajuda da trave. Desta vez, Márcio Victor não desperdiçou e colocou o Palmeiras na frente. Yuri Leles manteve o Bragantino vivo na disputa, mas Robson soltou uma bomba no meio do gol e decretou o título alviverde.
PALMEIRAS 0 (4) X (3) 0 RB BRAGANTINO
Jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-20
Data e horário: 26/08/2025, às 21h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Público total: 21.776 torcedores
PALMEIRAS: Aranha; Gilberto (Rodrigo, 45’/2ºT), Robson, Benedetti e Arthur (Luis Saboia, 40’/2ºT); Coutinho, Larson (Fábio, 40’/2ºT) e Erick Belé (Márcio Victor, 40’/2ºT); Riquelme Fillipi, Heittor (Thalys, intervalo) e Luighi (Sorriso, 27’/2ºT). Técnico: Lucas Andrade.
RB BRAGANTINO: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Sergio Palacios, Kevyn e Cauê; Alexandre Pena (João Lucas, 47’/2ºT), Chrystian e Gabriel Lopes (Luís Gustavo, 27’/2ºT); Filipinho, Yuri Leles e Davi Gomes. Técnico: Fernando Oliveira.
Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)
Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Cartões Amarelos: Larson, Gilberto e Márcio Victor (SEP); Davi Gomes, Alexandre Pena e Vinicius Lago (RBB)
