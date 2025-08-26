Escalação do Cruzeiro: com força máxima, time recebe apoio da torcida antes da decisão

O Cruzeiro encerrou sua preparação para o clássico decisivo contra o Atlético. O time, aliás, treinou na tarde desta terça-feira (26) com a presença e o apoio da torcida. A equipe enfrenta o seu maior rival nesta quarta-feira (27), pela Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim, de fato, tem praticamente força máxima à disposição. Ele, portanto, tem a rara chance de repetir a escalação da última vitória.

A última atividade do elenco, inclusive, teve a presença de torcedores na Toca da Raposa. Um grupo de cruzeirenses foi ao CT para realizar um ato de apoio ao time. Eles, então, puderam assistir a uma parte do treinamento do elenco. O gesto, de fato, busca motivar ainda mais os jogadores para o importante duelo decisivo.

Hoje à tarde, torcedores do Cruzeiro foram apoiar o elenco na Toca da Raposa II visando o clássico de amanhã, contra o Atlético Mineiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. (???? @danieelcamargos / @VamosComTudoCEC) pic.twitter.com/oMLG86hdeC — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) August 26, 2025

Cruzeiro tem retorno e dúvida

O técnico Leonardo Jardim, pela primeira vez em algumas semanas, tem seu time-base. A grande notícia para o time é o retorno definitivo do lateral-direito William. Ele se recuperou totalmente de um problema muscular e já atuou os 90 minutos no fim de semana. Com isso, o treinador tem a chance de repetir a sua escalação ideal no clássico.

A única e principal dúvida no elenco, contudo, é o colombiano Luis Sinisterra. O novo reforço participou das últimas sessões de treino com o grupo. Sua atividade, no entanto, foi mais focada na parte física do que na tática. A presença do jogador na partida de amanhã, portanto, ainda não está confirmada pela comissão.

Com esse cenário, o provável time do Cruzeiro para o clássico está definido. A equipe deve ser: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. O jogo de volta, enfim, ocorre no dia 11 de setembro, no estádio do Mineirão.

