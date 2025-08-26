Brito fala em deixar legado no Botafogo e garante: ‘Trabalho não vai parar’

Diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito se dirigiu à torcida do Botafogo antes de apresentar, nesta terça-feira, o centroavante Chris Ramos. Ele lamentou a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, para a LDU, do Equador, mas ressaltou que a queda é página virada. O trabalho, no Mais Tradicional, portanto, continua.

“Estamos chateados, conforme o próprio John (Textor) tinha falado, nosso planejamento era ir mais longe, era ideia nossa, trabalhamos muito para isso. A gente lamenta, mas já passou. Foco total no Brasileiro e na Copa do Brasil. Como o Marlon (Freitas) diz, temos que encontrar nossa melhor versão para que possamos focar principalmente na Copa do Brasil. O trabalho não vai parar”, colocou.

Agora é Copa do Brasil para o Botafogo

Brito exaltou a torcida alvinegra, que comprou todos os ingressos para o setor visitante de São Januário, nesta quarta-feira, no duelo contra o Vasco, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. O dirigente também falou em deixar um legado.

“A gente sempre vê o hoje e o amanhã. Desde que iniciamos no clube, vemos trabalhando muito para deixar um legado, uma história, esse é o principal foco na nossa passagem, no nosso dia a dia. Deixar uma marca, um legado onde todo mundo lembre do que está sendo feito aqui no Botafogo”, explicou.

Por fim, ele garantiu que, mesmo com as disputas jurídicas pela SAF e com toda celeuma extracampo,

“Eu posso garantir a todos vocês que é um Botafogo que vai dar um futuro brilhante para você, torcedor. O clube vai ficar, e nós, profissionais, vamos dar o melhor, sabendo que um dia vamos deixar o clube, mas o que queremos deixar ou tentar é entrar na história do clube, esse é o objetivo de todos os funcionários do Botafogo”, reforçou Brito.

