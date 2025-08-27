Crespo transforma São Paulo e alcança números de campeão brasileiro

O São Paulo vive um momento de transformação sob o comando de Hernán Crespo. Afinal, desde a chegada do treinador argentino, o time apresentou um futebol consistente e conquistou resultados que o colocam em patamar de campeão brasileiro quando comparado ao histórico recente da competição.

Em nove partidas no Campeonato Brasileiro, Crespo perdeu apenas na estreia, contra o Flamengo (2 a 0). Depois disso, foram seis vitórias e dois empates, o que representa um aproveitamento de 74%. Aliás, o desempenho coloca o Tricolor em linha com os campeões da última década. Em entrevista coletiva, Crespo até brincou com o bom momento.

“Uma lástima, tinha que chegar antes (risos). É um momento bom, legal, em que dá tudo certo, com comprometimento da parte dos atletas, grupo com fome”, afirmou.

Crespo vai da luta contra o Z-4 à briga por Libertadores

Quando assumiu o comando técnico, na 12ª rodada, o São Paulo ocupava a 14ª posição, com apenas 12 pontos e duas vitórias, um ponto à frente da zona de rebaixamento. Aliás, o aproveitamento de Luis Zubeldía, seu antecessor, era de apenas 33%, 41 pontos percentuais abaixo do atual rendimento do argentino.

Contudo, essa arrancada mudou o cenário no Morumbi. Se antes o foco era apenas se afastar da parte de baixo da tabela, agora o Tricolor, na sétima colocação, volta a sonhar com uma vaga direta na Conmebol Libertadores.

Crespo também busca apagar a imagem deixada em sua primeira passagem pelo clube. Entre março e outubro de 2021, ele comandou o São Paulo em 53 partidas, somando 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas – aproveitamento de 57,23%. No Brasileirão, porém, o desempenho foi bem inferior: apenas 40%, o que culminou em sua demissão após a 25ª rodada, com o time em 15º lugar.

Agora, três anos depois, o argentino mostra números de campeão e devolve ao São Paulo a confiança de disputar objetivos maiores no restante da temporada.

