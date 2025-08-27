Héctor Hernández desabafa sobre afastamento e instabilidade no Corinthians

O atacante Héctor Hernández quebrou o silêncio após ser afastado dos treinos do elenco principal do Corinthians. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o jogador revelou surpresa com a decisão e garantiu que o clube não apresentou motivos para o seu afastamento.

“Não houve justificativa nenhuma. Mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e pronto”, disse o centroavante, que tem contrato válido até dezembro de 2026, mas está fora dos planos do técnico Dorival Júnior.

Desde a semana passada, Hernández passou a treinar em horários distintos dos demais atletas. Apesar da indefinição sobre seu futuro, o atacante afirmou que mantém o foco no dia a dia.

“Vamos ver o que acontece. Eu sigo com a mesma motivação de sempre. No fim, o futebol é assim: estamos sempre em constante movimento. Tenho um contrato agora com o Corinthians. Estou centrado aqui e é isso. Vamos ver o que acontece neste mercado. Estou tranquilo”, completou.

‘Há algo que está falhando no clube’

Durante a entrevista, o jogador também fez críticas ao momento político e administrativo do Corinthians. Para ele, a falta de estabilidade extracampo interfere diretamente no rendimento da equipe.

“Dá pena. Você percebe que aqui não está bem: há algo que está falhando no clube. Não sei o quê, mas algo está errado, porque a situação não é instável”, afirmou o espanhol, antes de detalhar o impacto do ambiente turbulento:

“(Afeta) Muito, 100%. A gente tenta, mas no fim é como se você estivesse em casa e, de repente, sempre aparece uma pessoa nova. E todos os dias saem notícias de que aconteceu isso, aquilo: bloqueio de contas bancárias, troca de presidente, perde dois jogos e já falam em demitir o técnico, o diretor esportivo… muitas situações que mantêm tudo instável. E o Corinthians é muito grande. Qualquer coisa que sai do Corinthians é um ‘boom’. A pressão existe tanto para o bom quanto para o ruim. Quando está bem é ótimo, mas para o ruim também tem que aguentar.”

Apesar das críticas, o jogador destacou o peso da torcida corintiana e afirmou que, caso o clube consiga estabilidade interna, tem potencial para se firmar como potência mundial. Além disso, o centroavante também ressaltou o nível competitivo do futebol brasileiro durante a entrevista.

Futuro indefinido

Aos 29 anos, Héctor Hernández soma 24 jogos e dois gols com a camisa do Timão. Contudo, o Alvinegro ainda tenta encontrar interessados em seu futebol até a próxima segunda-feira, quando se encerra a janela de transferências internacionais.

