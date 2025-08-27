Como o Palmeiras contratou Andreas Pereira pela ‘metade do preço’

O Palmeiras acertou a contratação de Andreas Pereira e deve anunciar oficialmente o reforço ainda nesta semana. O clube desembolsará 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) ao Fulham, da Inglaterra, valor bem inferior aos 20 milhões de euros ofertados em janeiro, quando a transferência acabou melando.

Desta vez, as tratativas caminharam de forma ágil. Afinal, contratos já foram trocados e a assinatura digital deve ocorrer em breve, liberando o meia de 29 anos para viajar ao Brasil. A expectativa é de que Andreas desembarque nos próximos dias para se apresentar à comissão técnica de Abel Ferreira.

No fim de 2023, o Verdão tentou levar o jogador, mas esbarrou na resistência do Fulham, que ainda disputava vaga em competições europeias, e na indecisão do próprio atleta, então com minutos regulares na Premier League.

“Pensei: vou finalizar minha temporada aqui. Quero decidir ficar na Europa, tentar jogar aqui ainda o máximo que eu puder. Eu tenho contrato pelo Fulham”, explicou Andreas em maio, justificando sua escolha naquele momento.

Com vínculo até 2026 e sem acordo para renovação, a situação mudou. Afinal, o meia perdeu espaço no elenco londrino. Não saiu do banco na estreia da Premier League e sequer esteve entre os relacionado diante do Manchester United no último fim de semana. Assim, a diretoria, diante da negativa em ampliar o contrato, optou por colocá-lo de vez no mercado.

Andreas valorizado no Palmeiras

Aliás, fontes próximas ao atleta revelam que ele se sentiu valorizado pela nova investida alviverde. Com o objetivo de ganhar espaço e aumentar suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026, Andreas enxergou no retorno ao Brasil uma oportunidade estratégica. O acordo prevê contrato até o fim de 2028, com pagamento parcelado em três anos.

