Caso Bruno Silva: quais fatores cooperam para risco de amputação genital

Andressa Marinho expõe Bruno Silva após diagnóstico de câncer e faz graves acusações contra o volante - (crédito: Foto: Vitor Silva / SSPress / Botafogo)

Com passagens por clubes como Botafogo, o volante Bruno Silva precisou amputar parte do órgão genital para conter a progressão de um carcinoma maligno (um tipo de câncer que se desenvolve a partir de células epiteliais) diagnosticado em setembro de 2024. O caso veio novamente à tona após Andressa Marinho comunicar, na última segunda-feira (26), o divórcio do jogador junto à uma série de acusações contra o mesmo. A biomédica relatou em seu forte desabado nas redes sociais sobre todo suporte dado ao jogador no período mais crítico da doença. Andressa não só reiterou seu papel de esposa à época, como expôs a postura do ex-marido diante da situação.

“Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que, por causa do câncer, teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher! Mas ele, homem lindo com um órgão comprometido, foi para uma zona de Campinas com os colegas do clube”, relatou Marinho.

Além de abordar sobre o câncer, Andressa também revelou um caso de agressão física durante a gravidez do primogênito do casal. Ela ainda expôs uma série de casos extraconjugais por parte do ex-Botafogo — que culminaram no fim da relação iniciada em 2017. Fatores alarmantes sobre o câncer O quadro relatado de carcinoma maligno leva, de acordo com especialistas, a alguns riscos de amputação. Nestes casos, a remoção pode ser indicada quando há invasão de estruturas internas ou risco de metástase. Ou seja, para evitar progressão da doença. Entre os principais fatores de risco estão má higiene íntima, infecções por HPV, tabagismo e ausência de circuncisão. Fimose e promiscuidade sexual também podem aumentar o perigo. Bruno defendia o Remo e disputava a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro quando sentiu dor na virilha. De acordo com relato, o volante estava em campo diante do Volta Redonda, pela quarta rodada do torneio, quando pediu substituição aos 21 minutos da etapa final. Em entrevista ao ‘O Globo’, o volante relatou que, até então, acreditava tratar de uma lesão habitual. Ele ainda revelou que foi justamente Andressa Marinho quem pegou o resultado do exame e descobriu o câncer. “Ele me ligou chorando, mas não me disse nada por telefone. Entre no carro e saí do CT direto para casa. Assim que cheguei, ela estava chorando muito e me contou. Na hora, eu também comecei a chorar. Desabei. Só pensava no pior”, contou.

Agressão durante gravidez

Além das complicações clínicas enfrentadas pelo atleta, o término do casamento também teve como pano de fundo denúncias de violência doméstica. Andressa afirmou ter sofrido agressão enquanto esperava o nascimento do primeiro filho do casal, num episódio que agravou a crise conjugal.

“Fui traída muitas vezes e apanhei, inclusive grávida do meu primogênito”, escreveu a biomédica, em tom de desabafo. A ex-companheira também declarou que suportou situações sucessivas de infidelidade ao longo da relação.

“Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei para que meus filhos fossem criados pelo pai. Eu fui mulher!”, completou.

Estopim para divórcio de Bruno Silva

O rompimento definitivo aconteceu após mais um caso de infidelidade exposto por Andressa. Ainda segundo relato, o jogador esteve em uma casa de prostituição em Campinas com companheiros do Rio Branco-ES — seu atual clube.

A biomédica afirmou que tentou preservar a união pela família, mas optou por seguir em frente diante das recorrentes situações de desrespeito e violência.

“Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles”, escreveu.

“Seguirei em paz, de cabeça erguida, e pra ele? Desejo força, vai precisar”, finalizou.