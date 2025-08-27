Haaland decide mudar nome na camisa

Erling Haaland vai adotar uma novidade nos próximos jogos: o atacante do Manchester City, de 25 anos, passará a jogar com o nome completo “Braut Haaland” estampado na camisa, em vez de somente “Haaland”, como vinha acontecendo até agora. A escolha segue uma tradição comum no país, em que os atletas costumam usar os sobrenomes da mãe e do pai.

No caso do atacante, o “Braut” vem da mãe, Gry Marita Braut, enquanto o outro sobrenome faz referência ao pai, Alf-Inge Haaland, ex-jogador da própria seleção norueguesa, que atuou no Manchester City entre 2000 e 2003.

O atacante já se apresentava nas redes sociais como Erling Braut Haaland e foi assim que ganhou destaque mundial no Sub-20 de 2019, quando marcou nove gols em uma única partida contra Honduras. Mesmo assim, em clubes como RB Salzburg, Borussia Dortmund e no próprio City, sempre optou por usar somente “Haaland” na camisa.

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, disse que não esperava pela decisão, mas tratou o assunto com naturalidade.

“É o nome dele (Braut), não é nada complicado. Mas, eu não sabia de nada até agora”, revelou o treinador.

A seleção norueguesa volta a campo no dia 4 de setembro, em amistoso contra a Finlândia. E no dia 9 encara a Moldávia, ambos os jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Líder do grupo com quatro vitórias em quatro jogos, a equipe tem em Haaland sua principal referência no ataque.

