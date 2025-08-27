Corinthians negocia renovação contratual de Gui Negão

O Corinthians tem mais um nome da base em evidência: Gui Negão, atacante de 18 anos, vem se destacando ao aproveitar as brechas abertas pelos desfalques no setor ofensivo. Com dois gols em duas partidas consecutivas, o jovem conquistou elogios de Dorival Júnior e agora negocia uma renovação contratual.

Na última semana, a diretoria apresentou ao estafe do jogador uma oferta de extensão do vínculo atual, que vai até junho de 2027. A ideia é garantir Gui por mais cinco temporadas. As negociações estão em estágio inicial, mas a vontade do atleta é permanecer no clube que o formou.

“É um garoto que vem crescendo. Nos mostrou, em treinamentos, uma condição importante, que nós não tínhamos. Uma característica um pouco diferente, principalmente do Yuri, que ocupa a função”, disse o técnico Dorival Júnior, que prosseguiu.

“Vem aproveitando muito bem as oportunidades, vem evoluindo. É isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade, buscando a cada jogo ser um pouco melhor”, completou.

Centroavante ganha sequência no Corinthians

Gui Negão estreou como titular contra o Ceará, na 14ª rodada, formando dupla de ataque com Talles Magno, em meio às ausências de Yuri Alberto, Memphis Depay e Ángel Romero. Mesmo sem participar do gol da vitória, foi elogiado pela entrega tática.

A chance se repetiu diante do Bahia, quando balançou as redes pela primeira vez no profissional. Depois, contra o Vasco, voltou a marcar e se destacou pelo vigor físico e disciplina dentro de campo. Aliás, nestas duas ocasiões, atuou ao lado de Kayke, outro jovem promovido da base.

Contudo, com Yuri Alberto ainda em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal e Memphis Depay ainda recuperando o ritmo, Gui Negão deve ter mais oportunidades como titular.

O próximo teste será de peso: o Corinthians enfrenta o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, encara o Palmeiras no clássico da Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Duas partidas que podem consolidar Gui Negão não apenas como solução emergencial, mas como realidade no elenco principal alvinegro.

