São Paulo faz sondagem por Marcos Leonardo, do Al-Hilal

O São Paulo chegou a fazer uma consulta informal sobre a situação de Marcos Leonardo, atacante de 21 anos do Al Hilal, da Arábia Saudita. O movimento aconteceu após a grave lesão de André Silva, que forçou a diretoria a buscar alternativas para o setor ofensivo.

Apesar do interesse, a sondagem dificilmente avançará. O Tricolor avaliou que seria praticamente impossível abrir conversas para uma negociação a menos de uma semana do fechamento da janela e diante da complexidade financeira do caso.

Marcos Leonardo foi contratado pelo Al Hilal em setembro de 2024 por 40 milhões de euros e tem vínculo até junho de 2029. Além do alto custo de aquisição, o centroavante recebe salários considerados fora da realidade financeira do São Paulo.

A diretoria tricolor entrou em contato com representantes do atleta apenas para “medir o terreno” e entender se haveria alguma possibilidade de avanço, mas não passou disso. O cenário, neste momento, está sendo visto como inviável, embora o assunto não esteja 100% descartado.

No clube saudita, Marcos Leonardo soma 49 jogos, 29 gols e três assistências, números que reforçam sua importância para o elenco. Contudo, a decisão final sobre sua permanência dependerá também dos próximos passos do Al Hilal no mercado. Afinal, o jogador pode ficar fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita por conta do limite de estrangeiros da competição. Assim, ele disputaria apenas a Liga dos Campeões da Ásia com seu atual clube.

