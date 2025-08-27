InícioEsportes
Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26

Cristiano Ronaldo, João Félix e o brasileiro Ângelo, ex-Santos, foram alguns dos modelos da campanha do Al-Nassr - (crédito: Foto: Divulgação)
O Al-Nassr apresentou nesta quarta-feira (27) o novo uniforme alternativo para a temporada 2025/26. Cristiano Ronaldo, João Félix e o brasileiro Ângelo, ex-Santos, foram alguns dos modelos da campanha, que revelou a camisa em tons de azul e branco. O design foi inspirado nas noites de Riade, capital da Arábia Saudita.

Na divulgação feita pelo clube e pela fornecedora de material esportivo, a frase em destaque foi: “Nights in Riyadh. Knights of Najd” — traduzida como “Noites em Riade. Cavaleiros de Najd”.

Veja imagens da nova camisa do Al-Nassr:

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/08/2025 11:39
    x