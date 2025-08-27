Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26

O Al-Nassr apresentou nesta quarta-feira (27) o novo uniforme alternativo para a temporada 2025/26. Cristiano Ronaldo, João Félix e o brasileiro Ângelo, ex-Santos, foram alguns dos modelos da campanha, que revelou a camisa em tons de azul e branco. O design foi inspirado nas noites de Riade, capital da Arábia Saudita.
Na divulgação feita pelo clube e pela fornecedora de material esportivo, a frase em destaque foi: “Nights in Riyadh. Knights of Najd” — traduzida como “Noites em Riade. Cavaleiros de Najd”.
Under the Riyadh night sky, a new era shine?
.The @AlNassrFC 25/26 away kit
????? ?????? ????? ??? ???? ???? ????????
???? ????? ????????? ??? ????? ?? ????? #????? ??? ??????? ???? ??? ? ????? ?? ???? ?????? ?????????? ?????https://t.co/Ve2k5qLjv2 pic.twitter.com/V8Dp7kI6MK
— ???? ???? ????? (@AlNassrFcStore) August 27, 2025
Veja imagens da nova camisa do Al-Nassr:
