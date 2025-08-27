Esposa de Marcos Leonardo ataca ‘sistema’ por baixa em convocação: ‘Corrupção para todo lado’

A não convocação de Marcos Leonardo para a Seleção Brasileira gerou indignação pública por parte de Thais Quintino, esposa do atacante. Poucas horas após a divulgação da lista por Carlo Ancelotti, na segunda-feira (25), ela usou o Instagram para criticar o sistema da CBF para convocados aos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Parte da indignação de Thais se justifica pelos números do centroavante no Al-Hilal. Mesmo atuando fora do eixo europeu, o brasileiro terminou o Mundial de Clubes como goleador, com quatro gols. Um desempenho que o credencia, na visão da esposa, a vaga na Seleção principal.

“Como pode, artilheiro do Mundial de Clubes e melhor atleta brasileiro na temporada, com 31 gols, fora da convocação. Não mudou nada o sistema. Como dizia Legião Urbana, corrupção para todo lado” , escreveu.

Convocação de Carlo Ancelotti

O técnico italiano apostou majoritariamente em nomes que ainda buscam espaço no cenário internacional, como Kaio Jorge e o próprio Luiz Henrique, por exemplo. Atletas que apesar da recente ascensão também tentam se firmar entre os gigantes — caso de João Pedro.

Ancelotti justificou suas escolhas com foco na renovação de elenco num curto a médio prazo, visando o mundial do ano que vem. “Esse grupo tem que ter uma base fixa que vá ser importante para a Copa do Mundo. Ao redor, temos que colocar jogadores que no futuro possam estar na lista definitiva”, explicou.

Ainda assim, uma parcela da imprensa apostava no camisa 9 do Al-Hilal entre os selecionados. Outra grande ala clamava pela convocação de Pedro, do Flamengo, para o setor ofensivo.

Qual situação de Marcos Leonardo?

O atacante despertou interesse de clubes como Flamengo e São Paulo nesta janela, segundo informações. Seu retorno ao Brasil, porém, esbarra em entraves financeiros. O ‘Moon BH’ revelou que o jogador recebe cerca de R$ 2,5 milhões mensais na Arábia Saudita, e a quantia inviabiliza qualquer investida no cenário nacional.

Apesar disso, os clubes mantêm atenções ao desenrolar das possíveis vendas de clubes na Arábia Saudita. A medida, por ora, não altera o contexto complexo. Além da questão salarial, o Al Hilal desembolsou 40 milhões de euros para contratá-lo e ainda detém vínculo até junho de 2029.

O clube, contudo, admite ouvir ofertas pelo jogador. A intenção de negociá-lo, diante de uma oferta compensadora, também parte da dificuldade em equilibrar o número de estrangeiros no plantel. Apesar dos números, o centroavante oscila em minutagem na temporada.

Movimentação nas redes atiça tricolores

Torcedores do São Paulo se mobilizaram e iniciaram um movimento de reaproximação do atleta nas redes sociais. Fotos antigas do jogador vestindo a camisa tricolor viralizaram e interações entre perfis oficiais alimentaram o sonho paulista.

Uma das ações mais suspeitas deve-se à recente interação entre Julio Casares e Marcos Leonardo. Isso porque o presidente tricolor passou a seguir o atleta em seu perfil, justamente em meio ao movimento da torcida.

Após a empolgação e os rumores, o ge divulgou que o São Paulo fez contato oficial para entender a situação do atleta. A intenção é avaliar a viabilidade para transformar o interesse em negociação.