InícioEsportes
Esportes

Soteldo é convocado pela Venezuela e pode desfalcar o Fluminense na Copa do Brasil

Soteldo vai participar das partidas contra Argentina e Colômbia na Data Fifa de setembro

Soteldo vai participar das partidas contra Argentina e Colômbia na Data Fifa de setembro - (crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE)
Soteldo vai participar das partidas contra Argentina e Colômbia na Data Fifa de setembro - (crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE)

Yeferson Soteldo, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira (27) pela seleção da Venezuela. O técnico Fernando Batista lembrou do atacante tricolor, que está na lista dos 32 jogadores venezuelanos para a próxima Data Fifa.

LEIA MAIS: Riquelme se despede de Isaque, vendido pelo Fluminense

A Venezuela enfrenta a Argentina no dia 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Buenos Aires. Depois, no dia 9, encara a Colômbia em Maturín, também às 20h30 (de Brasília).

Por conta desses compromissos, Soteldo pode desfalcar o Fluminense no duelo decisivo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no dia 10 de setembro, às 19h, no Maracanã, um dia após o duelo contra a Colômbia, em Maturín, na Venezuela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/08/2025 11:59
    x