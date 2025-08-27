Soteldo é convocado pela Venezuela e pode desfalcar o Fluminense na Copa do Brasil

Yeferson Soteldo, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira (27) pela seleção da Venezuela. O técnico Fernando Batista lembrou do atacante tricolor, que está na lista dos 32 jogadores venezuelanos para a próxima Data Fifa.
A Venezuela enfrenta a Argentina no dia 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Buenos Aires. Depois, no dia 9, encara a Colômbia em Maturín, também às 20h30 (de Brasília).
???????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ????????
Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????… pic.twitter.com/TTGipQ4S6t
— La Vinotinto (@SeleVinotinto) August 27, 2025
Por conta desses compromissos, Soteldo pode desfalcar o Fluminense no duelo decisivo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no dia 10 de setembro, às 19h, no Maracanã, um dia após o duelo contra a Colômbia, em Maturín, na Venezuela.
