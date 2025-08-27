Caminhão desgovernado causa acidente e deixa feridos em São Januário

Horas antes da bola rolar para Vasco x Botafogo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, um grave acidente mudou o clima no entorno de São Januário. Na manhã desta quarta-feira (27), um caminhão perdeu o controle na descida da Rua Ferreira de Araújo, atravessou em alta velocidade e atingiu torcedores que aguardavam na fila da bilheteria. O veículo parou apenas ao colidir contra o muro do estádio, na Avenida Roberto Dinamite.

O impacto deixou ao menos três feridos. Duas pessoas ficaram presas nas ferragens e precisaram de resgate imediato pelo Corpo de Bombeiros. O motorista também ficou preso na cabine e foi retirado com auxílio de equipes de emergência.

Acidente em São Januário. Ônibus desceu a ladeira e foi direto no muro do estádio, na Avenida Roberto Dinamite. Três feridos, um já do lado de fora do caminhão, e outros dois, presos nas ferragens, estão sendo resgatados pelo Corpo de Bombeiros. pic.twitter.com/nCf5HldoYy — Igor Dorilêo (@igordorileo) August 27, 2025

