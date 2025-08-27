Uefa apresenta nova bola da Champions com design e tecnologia inovadoras

A Uefa apresentou, nesta quarta-feira (27), as bolas oficiais para a fase de grupos da Champions 2025/26, tanto na competição masculina quanto na feminina.

LEIA MAIS: Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26

A bola masculina traz um design inspirado no céu noturno, enquanto a feminina se inspira no espaço e nas auroras boreais. Ambas homenageiam as estrelas do futebol a caminho das finais, que vão acontecer em Budapeste e Oslo, em maio de 2026. O padrão das bolas inclui as icônicas estrelas da Champions em relevo sobre fundo branco, com detalhes em azul e dourado, e signos do zodíaco desenhados à mão.

As bolas passaram por testes em túneis de vento e trazem novidades tecnológicas. A superfície ‘PRISMA’, com relevo especial, aumenta a precisão e o efeito nos chutes, enquanto o revestimento texturizado melhora o controle e a aderência. Além disso, sem costuras e seladas a quente, as bolas também ganham mais durabilidade.

No interior, o núcleo ‘CTR-CORE’ garante estabilidade, e a bexiga ecológica é feita de borracha natural renovável. A camada dupla de poliéster reforça a resistência e ajuda a manter a forma durante o jogo.

This story starts with a star. ?????? Introducing the new UEFA Champions League Pro Match Ball…@adidasfootball | #shiningstars pic.twitter.com/F1Fk0ZDDLk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2025

Além disso, as novas bolas da Uefa Champions League são mais sustentáveis. Isto porque usam poliéster reciclado, tintas à base de água e, pela primeira vez, uma maior proporção de materiais de origem biológica, como fibras de milho, cana-de-açúcar, polpa de madeira e borracha natural, sem comprometer o desempenho em campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.