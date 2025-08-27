Corinthians defende retrospecto super positivo contra o Athletico Paranaense

O Corinthians encara o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Ligga Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão tenta voltar para São Paulo com a vantagem e, para isso, aposta no grande retrospecto recente que possui contra o Furacão.

Afinal, nos últimos seis anos, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com sete vitórias do Corinthians, quatro empates e uma única vitória do Athletico. Além disso, o Timão marcou 20 gols e sofreu apenas 11. O último duelo, aliás, foi um verdadeiro passeio alvinegro.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tomou conhecimento do Athletico e goleou por 5 a 2, com grande atuação de Yuri Alberto. Já a única vitória do Furacão, aconteceu no Brasileirão de 2023, justamente na Ligga Arena, palco da partida desta quarta-feira. Vitor Roque marcou o gol da equipe paranaense.

Na Arena, em Curitiba, aliás, Corinthians e Athletico Paranaense já fizeram 24 confrontos. Foram nove vitórias para cada lado e seis empates.

Especificamente na Copa do Brasil, o retrospecto é amplamente favorável ao Corinthians. O Timão eliminou o Athletico-PR nas três vezes em que as duas equipes se enfrentaram na competição, em 1997, 2001 e 2009, com três vitórias, duas derrotas e um empate.

Computando todas as competições e amistosos, Corinthians e Athletico-PR já disputaram 71 jogos, com 28 vitórias do Timão, 24 empates e 19 triunfos do Furacão.

