Jorge Jesus mira Ederson e pode abrir mão de Bento no Al Nassr

Ederson está no futebol inglês há oito temporadas - (crédito: - Reprodução de Vídeo)

O técnico Jorge Jesus pretende promover uma mudança importante no gol do Al Nassr. De acordo com informações do site português ‘Maisfutebol’, o treinador português pressiona a diretoria para contratar Ederson, atualmente no Manchester City, e liberar a saída do goleiro Bento.

Em baixa, Bento perdeu prestígio após cometer uma falha na decisão da Supercopa da Arábia Saudita, contra o Al Ahli. O jogador já tem sinal verde para buscar uma nova equipe, e o Al Shabab, também do futebol saudita, surge como destino mais provável.

Paralelamente, Jesus insiste que o Al Nassr faça um esforço financeiro para contar com Ederson. O goleiro brasileiro de 32 anos, e que está no clube há oito temporadas, perdeu espaço no City após a chegada do inglês James Trafford, ex-Burnley, o que facilitaria uma possível negociação.

Ederson tem contrato válido até junho de 2026, mas sua permanência em Manchester é incerta. Nos últimos dias, esteve muito próximo de acertar com o Galatasaray, da Turquia, mas as conversas não avançaram.

