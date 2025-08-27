Acusado de violência doméstica e perseguição, zagueiro alega ‘manobra extorsiva’ em denúncias

A rotina de Guillermo Maripán, zagueiro do Torino e peça recorrente da seleção chilena, virou do avesso após graves denúncias por parte de sua ex-namorada. Conhecida como “Carmen Tuitera”, Carmen Castillo o acusou de violência doméstica e perseguição após a separação, além do vazamento de fotos íntimas sem sua autorização. Já o atleta fez queixas contra a mulher.

Castillo expôs os motivos da denúncia em pronunciamento divulgado pela imprensa chilena e portuguesa. Em seu relato, a influenciadora afirma que seu envolvimento com o zagueiro prejudicou sua integridade em diferentes áreas, com reflexos emocionais e financeiros.

“Tomei essa decisão depois do fim de um relacionamento pessoal e amoroso com ele. No qual vivi episódios que afetaram a minha estabilidade física, psicológica, emocional, digital e econômica. Depois disso, surgiram contas anônimas que divulgaram material íntimo sem minha autorização e que me perseguiam”, relatou Castillo.

De acordo com o site ‘FlashScore’, de Portugal, o defensor ainda responde por outra acusação feita por uma mulher distinta.

Zagueiro se defende em nota

Maripán se defendeu das acusações por meio de um comunicado oficial em suas redes sociais. O zagueiro negou todos os fatos e disse se tratar de uma “manobra extorsiva e flagrantemente difamatória” arquitetada por Castillo.

“Esta nova ação judicial faz parte de uma manobra claramente extorsiva e flagrantemente difamatória por parte da Sra. Castillo. Ela estaria disposta a desistir do processo em troca do pagamento de uma soma milionária superior a 300 milhões de pesos – cerca de 300 mil euros”, acusou.

Por fim, o chileno reforçou seu posicionamento: “Rejeito categoricamente este tipo de prática. Isso constitui um abuso do sistema judicial e uma forma ilegítima de pressão. Reitero meu compromisso com a transparência e com o apuramento da verdade através das vias legais”.

E a situação esportiva?

Maripán segue no elenco do Torino mesmo em meio às acusações extracampo, mas ainda não esteve em campo na temporada. Aos 31 anos, ele encerrou 2024/25 com 36 partidas disputadas e um gol marcado pelo clube italiano.

Peça cotada na seleção nacional, o defensor soma 55 jogos oficiais pelo Chile, com dois gols desde a estreia.