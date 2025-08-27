Estádio do Atlético, Arena MRV completa dois anos de inauguração

Nesta quarta-feira (27), o Atlético recebe o Cruzeiro pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. E com festa. Afinal, celebra dois anos da primeira partida oficial em seu estádio. Na ocasião, venceu o Santos por 2 a 0, com dois gols do atacante Paulinho.

A previsão é de casa cheia. A torcida do Atlético já esgotou os 38 mil ingressos para o duelo, que vale vaga na semifinal da competição. Assim, o clube romperá a barreira de 1,7 milhão de público total em 54 partidas realizadas na Arena MRV pelo time masculino profissional.

Atualmente, são 1.699.907 torcedores em 53 jogos, o que dá uma média de 33,3 mil por jogo (não contabilizados na média os jogos de portões fechados).

Aliás, o aproveitamento do Atlético na Arena MRV é de 67%, com 32 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O artilheiro é Hulk, com 18 gols em 45 jogos. O camisa 7 e o goleiro Everson foram os que mais atuaram, seguidos por Gustavo Scarpa (42 jogos).

A Arena MRV retornou em maio de 2025 com o gramado sintético instalado, melhorias na acústica, e passou a receber, também, partidas das categorias de base e das Vingadoras. O Galo Feminino jogou no estádio duas vezes, contra Vitória e Santos, levando um total de 4.223 torcedores, que viram duas vitórias de 1 a 0.

Estatísticas do Atlético na Arena MRV (jogos do time profissional masculino)

Inaugurações

Primeiro jogo: 27 de agosto de 2023 – Galo 2×0 Santos pelo Brasileiro (gols de Paulinho)

Primeiro jogo da grama sintética: 11 de maio de 2025 – Galo 3×2 Fluminense pelo Brasileiro

Desempenho total do Galo

53 jogos

32 vitórias

11 empates

10 derrotas

92 gols marcados

47 gols sofridos

67,29% de aproveitamento

Artilharia da Arena MRV (geral)

Hulk: 18 gols em 45 jogos

Paulinho: 17 gols em 36 jogos

Deyverson: 6 gols em 9 jogos

Guilherme Arana: 6 gols em 36 jogos

Gustavo Scarpa: 5 gols em 42 jogos

Matías Zaracho: 4 gols em 23 jogos

Rubens: 4 gols em 26 jogos

Quem mais jogou na Arena MRV

Everson: 45 jogos

Hulk: 45 jogos

Gustavo Scarpa: 42 jogos

Igor Gomes: 41 jogos

Paulinho: 36 jogos

Guilherme Arana: 36 jogos

Saravia: 33 jogos

Participação dos treinadores

Luiz Felipe Scolari: 14 jogos – 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas (73,8%)

Gabriel Milito: 27 jogos – 15 vitórias, 8 empates e 4 derrotas (65,4%)

Lucas Gonçalves: 1 jogo – 1 vitória (100%)

Cuca: 11 jogos – 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas (60%)

Público na Arena MRV

Total: 1.699.907 torcedores

Média: 33.331 torcedores*

Recorde: 44.876 torcedores – Galo 0×1 Flamengo – Final da Copa do Brasil (10/11)

Público na Arena MRV – 2025

Total: 273.871 torcedores (10 jogos)

Média: 27.387 torcedores (1 jogo sem público)

Recorde: 38.873 torcedores – Galo 0 (4) × (3) 1 Flamengo – oitavas da Copa do Brasil (6/8)

Média de público por competição

Campeonato Mineiro: 34.034 (6 jogos)

Campeonato Brasileiro: 32.234 (29 jogos*)

Copa do Brasil: 37.357 (7 jogos)

Copa Libertadores: 37.850 (6 jogos)

Copa Sul-Americana: 24.109 (3 jogos*)

Receitas na Arena MRV

Receita bruta total (Bilheteria + ABE): R$ 127,5 milhões

Receita bruta de bilheteria: R$ 113,8 milhões

Receita líquida de bilheteria: R$ 74,2 milhões

Receita líquida de ABE: R$ 13,6 milhões

Receita líquida total: R$ 87,8 milhões

*Não considera os jogo diante do Athletico-PR pelo Brasileiro de 2024, e Caracas na Copa Sul-Americana 2025, ambos disputados com portões fechados

