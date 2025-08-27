Thalys analisa futuro e vive clima de despedida no Palmeiras

A conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 teve sabor agridoce para Thalys no Palmeiras. Emprestado ao time de base para a final, o atacante de 20 anos celebrou o tetracampeonato, mas convive com uma indefinição sobre seu futuro. Isso porque o atleta recebeu propostas da Europa e pode deixar o Verdão.

O Almería, da Espanha, despontou como favorito para contratar o jogador, após uma investida do Olympiacos, da Grécia. Thalys ainda aguarda o posicionamento do clube e de seus empresários antes de tomar qualquer decisão.

“Meus empresários falaram que teve proposta, mas ainda não tem nada certo. A gente está vendo para tomar a melhor decisão. Palmeiras é um clube gigante. Então é isso. Teve proposta, estamos analisando para ver a situação e o melhor a se fazer”, declarou o atacante.

Promovido ao elenco profissional nesta temporada, Thalys iniciou 2025 com maior participação, mas acabou perdendo espaço para Vitor Roque e Flaco López. Mesmo assim, ainda apto a atuar pelo Sub-20, foi integrado à decisão do Brasileirão da categoria.

Thalys foi de vilão a herói na final para o Palmeiras

Na final contra o Bragantino, na terça-feira, começou no banco e entrou no segundo tempo. O jovem viveu momentos de tensão. Afinal, errou a cobrança de pênalti no tempo normal, mas converteu sua cobrança na disputa que garantiu o título para o Verdão.

“Foi muito importante para mim. Todos esses anos de base… esse é o último ano e eu estou encerrando com um título assim, muito feliz. Acabei errando o pênalti, mas os meus companheiros, comissão, sei o quanto confiam em mim, sei o quanto acreditam, então eu tive a personalidade, coragem e a confiança deles para bater o pênalti de novo e fui feliz”, completou.

O atacante agora se prepara para definir os próximos passos da carreira, com a possibilidade de iniciar sua trajetória no futebol europeu em breve.

