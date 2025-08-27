Santos enfrenta concorrência da Europa na negociação por Tomás Palacios

O Santos vinha avançando na contratação do zagueiro Tomás Palacios, de 22 anos, por empréstimo junto à Internazionale, mas nas últimas horas a negociação ganhou um obstáculo. Afinal, o Peixe passou a ter concorrência de clubes europeus pelo defensor, tornando o acerto incerto.

O clube paulista segue cauteloso e mantém esforços para viabilizar o empréstimo de um ano com opção de compra, mas a Internazionale recebeu uma proposta do Zenit, considerada mais vantajosa do que a oferta santista.

O interesse do Zenit foi inicialmente noticiado pelo jornalista argentino Germán García Grova. Enquanto isso, o Santos trabalha com alternativas para a posição. Reforçar a defesa é uma das prioridades da diretoria nesta reta final da janela.

Além da zaga, a equipe de Juan Pablo Vojvoda busca ainda um meio-campista e um atacante para completar o elenco.

Revelado pelo Talleres, da Argentina, Palacios ganhou projeção após atuar por empréstimo no Independiente Rivadavia, antes de acertar sua transferência para a Inter em agosto de 2023. No clube de Milão, no entanto, teve pouco espaço: disputou apenas três partidas oficiais. Na última temporada, foi cedido ao Monza, onde ganhou mais minutos em campo, mas não conseguiu se firmar como titular.

De volta ao elenco da Inter, o defensor esteve no banco de reservas na goleada sobre o Torino, na última segunda-feira (25), antes de ter sua negociação com o Peixe selada.

O Santos na janela de transferência

Nos últimos dias, o Alvinegro Praiano realizou uma sondagem pelos meias Victor Hugo, do Flamengo, e Santiago Iván González, do Tigre, da Argentina. Além disso, o Santos não descarta ir atrás de um outro zagueiro, mesmo com a chegada de Palácios. Muito por conta de uma possível rescisão de contrato com o veterano Gil.