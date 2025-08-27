InícioEsportes
Palmer capricha no disfarce para curtir carnaval de Londres em meio a tratamento no Chelsea

Cole Palmer usa disfarce para curtir carnaval inglês - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
Um dos protagonistas do Chelsea na atualidade, Cole Palmer deu um jeitinho de curtir o tradicional Carnaval de Notting Hill neste ano. O meia-atacante não poupou no disfarce para poder circular sem ser reconhecido e apostou num look completo: dreadlocks falsos, boné rastafári, máscara preta e óculos escuros.

A mídia local repercutiu o estilo como uma referência às origens do jogador. Isso porque o avô do jovem inglês nasceu em São Cristóvão e Névis, no Caribe.

O próprio Palmer compartilhou registros de um dos raros momentos em que pôde curtir como anônimo. Numa tradução livre, o atleta divulgou fotos com “me misturando” escrito na legenda.

E o disfarce, deu certo?

Mesmo pensando cuidadosamente nos detalhes, o disfarce não o impediu de ser reconhecido por torcedores. Mas no final isso tampouco importou, e o atleta curtiu bastante a festa de rua que reúne cerca de um milhões de pessoas no oeste de Londres. Ele chegou, inclusive, a publicar um vídeo da atmosfera do evento.

A festa, que celebra a cultura caribenha e africana na capital inglesa, tem reunido cada vez mais adeptos reconhecidos.

A aparição do camisa 10 chamou ainda mais atenção por ter acontecido dias depois da goleada por 5 a 1 sobre o West Ham, pela Premier League 2025/26. O jogador ficou de fora da partida para recuperar-se de dores na virilha.

Situação física de Cole Palmer

O departamento médico do Chelsea agora monitora a evolução do jogador, que se lesionou no aquecimento antes do clássico londrino. Já a comissão trabalha com o planejamento de não arriscá-lo em vão.

“Nos últimos quatro ou cinco dias, ele não estava a 100%. Tentou aquecer, mas sentiu alguma coisa. Vamos preservá-lo no necessário”, disse Enzo Maresca em coletiva após a goleada no campeonato inglês.

O camisa 10 segue como dúvida para o duelo contra o Fulham, neste sábado (31), às 08h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. Ele passará por novos exames às vésperas da partida.

 

