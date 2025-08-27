Braga x Lincoln Red: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo nos playoffs da Liga Europa. Nesta quinta-feira (28), o Braga recebe o Lincoln Red às 16h (de Brasília), em partida válida pelo jogo de volta do último mata-mata antes da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Após a vitória por 4 a 0 na primeira partida, fora de casa, os portugueses estão com a faca e o queijo na mão para confirmar a classificação diante de seus torcedores no Estádio Municipal de Braga.
Onde assistir
A partida não terá transmissão para o Brasil.
LEIA MAIS: Premier League vai banir patrocínio de casas de apostas nas camisas a partir de 2026
Como chega o Braga
O time português confirmou o favoritismo no jogo da ida e venceu o Lincoln Red por 4 a 0, fora de casa, em Gibraltar. Dessa maneira, somente um desastre tira a vaga na Liga Europa do Braga. Ou seja, o Braga teria que perder em casa por cinco gols de diferença, ou pelo mesmo placar do primeiro jogo, para levar a disputa por pênaltis.
Assim, o técnico Carlos Vicens pode utilizar a partida desta quinta-feira para fazer alguns testes na equipe e poupar jogadores para o decorrer da temporada 2025/26.
Como chega o Lincoln Red
Por outro lado, o Lincoln Red garantiu a classificação para os playoffs após eliminar o Noah, da Armênia, nos pênaltis. Além disso, o time venceu recentemente pela 13ª vez em sua história a Supercopa de Gibraltar. Na ocasião, venceu o Magpies por 3 a 0, antes de receber o Braga neste playoff.
BRAGA X LINCOLN RED
Playoffs da Liga Europa – jogo da volta
Data-Hora: quinta-feira, 28/08/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio Municipal, em Braga (POR).
BRAGA: Lukas Hornicek, Víctor Gómez, Sikou Niakaté, Paulo Oliveira, Leonardo Lelo, Vítor Carvalho, João Moutinho, Roger Fernandes, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Fran Navarro. Técnico: Carlos Vicens.
LINCOLN RED: Nauzet Santana, Christian Rutjens, Bernardo Lopes, Abdul Ibrahim Ayew, Nano González, Graeme Torrilla, Boubacar Dabo, Manuel Mandi, Víctor Villacañas, Tjay De Barr e Toni García. Técnico: Juan Bezares.
Árbitro: Erik Lambrechts.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.