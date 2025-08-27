InícioEsportes
Braga x Lincoln Red: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Braga durante treinamento da equipe

Jogadores do Braga durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)
Jogadores do Braga durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

Dia de jogo decisivo nos playoffs da Liga Europa. Nesta quinta-feira (28), o Braga recebe o Lincoln Red às 16h (de Brasília), em partida válida pelo jogo de volta do último mata-mata antes da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Após a vitória por 4 a 0 na primeira partida, fora de casa, os portugueses estão com a faca e o queijo na mão para confirmar a classificação diante de seus torcedores no Estádio Municipal de Braga.

Onde assistir

A partida não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Braga

O time português confirmou o favoritismo no jogo da ida e venceu o Lincoln Red por 4 a 0, fora de casa, em Gibraltar. Dessa maneira, somente um desastre tira a vaga na Liga Europa do Braga. Ou seja, o Braga teria que perder em casa por cinco gols de diferença, ou pelo mesmo placar do primeiro jogo, para levar a disputa por pênaltis.

Assim, o técnico Carlos Vicens pode utilizar a partida desta quinta-feira para fazer alguns testes na equipe e poupar jogadores para o decorrer da temporada 2025/26.

Como chega o Lincoln Red

Por outro lado, o Lincoln Red garantiu a classificação para os playoffs após eliminar o Noah, da Armênia, nos pênaltis. Além disso, o time venceu recentemente pela 13ª vez em sua história a Supercopa de Gibraltar. Na ocasião, venceu o Magpies por 3 a 0, antes de receber o Braga neste playoff.

BRAGA X LINCOLN RED

Playoffs da Liga Europa – jogo da volta
Data-Hora: quinta-feira, 28/08/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio Municipal, em Braga (POR).
BRAGA: Lukas Hornicek, Víctor Gómez, Sikou Niakaté, Paulo Oliveira, Leonardo Lelo, Vítor Carvalho, João Moutinho, Roger Fernandes, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Fran Navarro. Técnico: Carlos Vicens.
LINCOLN RED: Nauzet Santana, Christian Rutjens, Bernardo Lopes, Abdul Ibrahim Ayew, Nano González, Graeme Torrilla, Boubacar Dabo, Manuel Mandi, Víctor Villacañas, Tjay De Barr e Toni García. Técnico: Juan Bezares.
Árbitro: Erik Lambrechts.

    x