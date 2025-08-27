Corinthians tem acordo verbal para renovar com dupla titular

O Corinthians avançou em duas frentes importantes no planejamento para a sequência da temporada. O clube tem acordo verbal para renovar os contratos do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Gui Negão, ambos titulares da equipe comandada por Dorival Júnior.

A situação de Gustavo Henrique estava sendo considerada prioridade. Com vínculo válido apenas até o fim de 2025, o defensor já havia chamado a atenção de outros clubes, mas a diretoria alvinegra conseguiu avançar em um acordo de renovação por dois anos. O processo só não foi oficializado antes porque aguardava o resultado da eleição presidencial. Na última segunda-feira (25/8), Osmar Stabile foi confirmado como novo mandatário do Timão até 2026.

Já o caso de Gui Negão envolve mais proteção do que urgência. O atacante de 18 anos, uma das grandes revelações do clube, tinha contrato até 2027, mas a diretoria decidiu oferecer um aumento salarial e ampliar a multa rescisória para o mercado nacional. O jovem, que marcou gols nas duas últimas partidas, deve assinar um novo vínculo de cinco anos.

Apesar desses avanços, o Corinthians ainda tem outras situações pendentes para resolver até dezembro. O lateral Fabrizio Angileri e o atacante Ángel Romero estão em fim de contrato. Em contrapartida, Maycon e Talles Magno seguem emprestados apenas até o fim da atual temporada.

Com as renovações encaminhadas, a diretoria entende que conseguiu dar um recado importante ao mercado. Mas principalmente garantir tranquilidade para Dorival Júnior na reta final de 2025.

