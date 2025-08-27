Hulk enaltece Everson e manda recado para Cássio antes de Atlético x Cruzeiro

Atlético e Cruzeiro começam nesta quarta-feira (27) a decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil e a escrever mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Diante desse cenário, o atacante Hulk mandou um recado para o goleiro Cássio, adversário na Arena MRV, e revelou um desejo em particular.

“Se tiver que sofrer menos, é melhor. Mas, se for para os pênaltis, estamos preparados também. Temos o Everson aí. O resto, a gente faz”, afirmou Hulk sobre a possibilidade de a classificação sair nas penalidades, como aconteceu contra o Flamengo nas oitavas de final. Naquela ocasião, Everson brilhou, defendeu uma cobrança e ainda converteu a sua para garantir a vaga.

“Tem muitos goleiros pegadores de pênalti. O Everson é pegador de pênalti. O Diego (Alves), que parou, também era. O Cássio, quando estava no Corinthians, pegava muito pênalti também… Mas não vai pegar mais, né?!”, provocou o camisa 7.

Todavia, Hulk falou sobre o clássico e disse que gosta de jogos desse tipo. Portanto, a primeira parte acontece na Arena MRV, e a volta será no Mineirão, no dia 11 de setembro, após a Data Fifa.

“A gente sente vontade de jogar. A gente gosta de jogos assim. São jogos que você concentra mais, foca mais… Não que os outros você não concentre, mas é sempre especial jogar clássico. Sem dúvida a torcida joga junto, não só no dia do jogo. Já está jogando agora. A gente sente a responsabilidade de um jogo desse tamanho”, concluiu o ídolo atleticano, em entrevista à jornalista Yara Fantoni.

