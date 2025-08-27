??nico confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil traz boas recordações ao Fluminense

Para os torcedores do Fluminense que são supersticiosos, aqui vai um prato cheio. Afinal, o Bahia, adversário desta quinta-feira (28/8) pelas quartas de final da Copa do Brasil, estava no caminho do Tricolor carioca em 2007, ano do único título do torneio para o time das Laranjeiras.

Esta, aliás, representa a única vez que os rivais tricolores estiveram frente a frente no tradicional torneio, existente desde 1989. Na ocasião, o Fluminense sequer precisou vencer para avançar de fase. Isso por conta da extinta regra do gol fora de casa. Relembre com o Jogada10, então, este confronto de 18 anos atrás.

O Fluminense vinha de um mau começo de temporada em 2007. Afinal, sequer chegou às semifinais da Taça Guanabara ou da Taça Rio, ficando fora da briga por títulos no Campeonato Carioca. Assim, chegou sob muitos protestos para o jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, em abril. À época, o Tricolor de Aço atuava na Série C do Brasileirão.

Não à toa, após o empate por 1 a 1, no Maracanã, o técnico Joel Santana perdeu o cargo. Carlos Alberto foi quem marcou o gol carioca, enquanto Fábio Saci empatou. Como o Brasileirão não tinha começado ainda, o jogo seguinte era logo o da volta, na Fonte Nova, seis dias depois. O auxiliar permanente Vinicius Eutrópio estreou interinamente enquanto o Flu negociava com um novo treinador. E o interino deu sorte: 2 a 2 em Salvador. À época, havia a regra do gol fora de casa, o que fez com que o time de Guerreiros avançasse de fase.

Renato Gaúcho contratado pelo Fluminense

Neste ínterim, o Fluminense contratou Renato Gaúcho, que fora eliminado da Copa do Brasil no comando do Vasco. Assim, o técnico estreou já nas quartas de final, pelo jogo de ida contra o Athletico, no Maracanã. Na ocasião, empate por 1 a 1 com direito a gol de Thiago Silva. Na volta, os Guerreiros foram à Arena da Baixada e saíram com uma importante vitória por 1 a 0, chegando à semifinal pelo terceiro ano consecutivo.

O resto foi história: o time avançou pelo Brasiliense com um 5 a 3 no agregado, classificando-se à final contra o Figueirense. Após novo 1 a 1 no Maracanã, o Flu venceu o time catarinense por 1 a 0, no Orlando Scarpelli (SC), com gol de Roger Machado, conquistando o inédito título da Copa do Brasil.

Agora, novamente com Renato no comando, a equipe busca o sonhado bicampeonato. O jogo de ida é nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já a volta ocorre no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, no Maracanã, às 19h.

