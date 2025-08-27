Alemanha anuncia convocados para estreia nas Eliminatórias

A Alemanha anunciou, nesta quarta-feira (27), lista de 23 jogadores convocados para os jogos contra Eslováquia e Irlanda do Norte, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Essa será a estreia da tetracampeã do mundo no certame que dará vagas para o mundial do ano que vem, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Dessa forma, o técnico Julian Nagelsmann optou por não convocar o atacante Leroy Sané, ex-Manchester City e Bayern de Munique. Atualmente, o jogador defende as cores do Galatasaray, da Turquia.
Por outro lado, a lista tem três novidades e quatro jogadores que não vinham sendo chamados. Entre eles, estão o goleiro Dahmen, que recebe a sua primeira oportunidade na seleção alemã principal.
Outras novidades
O defensor Collins e o meia-atacante Nebel também tiveram as suas primeiras convocações para a equipe nacional. Quem volta ao grupo é o zagueiro Rüdiger, do Real Madrid, assim como Stiller, Leweling e Amiri.
WE’RE BACK! The road to the @FIFAWorldCup begins in September and here is our squad to get things started! ????????????#DFB #GermanFootball #GermanMNT pic.twitter.com/8eOgZfWp9s
— German Football (@DFB_Team_EN) August 27, 2025
No entanto, Nagelsmann não poderá contar com Musiala, Havertz, Kleindienst e Ter Stegen, todos lesionados, além de Pavlovic, que ainda se recupera de problemas físicos.
Por fim, o time viaja na quarta-feira (3 de setembro) para Bratislava e enfrenta a Eslováquia no dia seguinte. O jogo contra a Irlanda do Norte será no dia 7 de setembro, em Colônia.
Convocados da Alemanha
Goleiros – Baumann (Hoffenheim), Dahmen (Augsburg) e Nübel (Stuttgart).
Defensores – Andrich (Bayer Leverkusen), Anton (Borussia Dortmund), Collins (Eintracht Frankfurt), Koch (Eintracht Frankfurt), Mittelstädt (Stuttgart), Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid) e Tah (Bayern de Munique).
Meio-campistas – Adeyemi (Borussia Dortmund), Amiri (Mainz), Gnabry (Bayern de Munique), Goretzka (Bayern de Munique), Gross (Borussia Dortmund), Kimmich (Bayern de Munique), Leweling (Stuttgart), Nebel (Mainz), Stiller (Stuttgart) e Wirtz (Liverpool).
Atacantes – Füllkrug (West Ham) e Woltemade (Stuttgart)
