InícioEsportes
Esportes

STJ julgará recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, sobre denúncia de manipulação de aposta

STJ julgará recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, sobre denúncia de manipulação de aposta

STJ julgará recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, sobre denúncia de manipulação de aposta - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
STJ julgará recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, sobre denúncia de manipulação de aposta - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Através da Quinta Turma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisará, na próxima terça-feira (2/9), um novo recurso do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador tenta anular a investigação em que se tornou réu por supostamente forçar um cartão amarelo que favoreceu apostadores durante duelo contra o Santos, no Brasileirão de 2023.

O recurso do atacante é um agravo regimental que leva ao colegiado o pedido de habeas corpus negado, há um mês, em decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik. Na ocasião, o magistrado destacou que o habeas corpus não seria o instrumento jurídico adequado para a discussão. As informações são do “ge” em publicação nesta quarta-feira (27/8).

LEIA MAIS: Matheus Gonçalves, do Flamengo, acerta com o Al-Ahli (SAU); veja valores

A defesa sustenta que a Justiça do Distrito Federal, onde ocorre o processo criminal, não teria competência para julgar o caso. Na visão dos advogados, o tema deveria ser tratado pela Justiça Federal e, portanto, todos os atos já realizados precisariam ser anulados.

Relembre o caso do atacante do Flamengo

O Ministério Público do DF denunciou Bruno Henrique em junho, assim como seu irmão Wander Nunes Pinto e outras sete pessoas. Segundo a investigação, o atacante teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo em partida disputada em Brasília, em novembro de 2023. Na época, o jogador já acumulava dois cartões e estava pendurado.

As apostas feitas por Wander, pela esposa dele, por uma prima e por amigos levantaram suspeitas devido ao volume incomum de dinheiro. Por causa disso, empresas de apostas acionaram as autoridades. A Polícia Federal abriu investigação em agosto de 2023 e, três meses depois, realizou operação de busca e apreensão.

Mensagens retiradas do celular de Wander embasaram o indiciamento dos envolvidos em abril deste ano. Bruno Henrique, aliás, nega qualquer manipulação. Entretanto, um dos acusados (Douglas Ribeiro Pina Barcelos) fechou acordo de colaboração, admitindo saber previamente da advertência e aceitando pagar multa de R$ 2.322,13. Além disso, prestará serviços comunitários.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/08/2025 16:28
    x